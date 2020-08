Roskilde Universitet vil i den kommende uge sætte en udstilling om Åmosen op på Jyderup Bibliotek, og samtidig opfordres borgerne til at fortælle deres personlige historie om Åmosen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Historier om Åmosen efterlyses

Holbæk - 24. august 2020 kl. 15:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra onsdag den 26. august og tre måneder frem inviterer forskere fra Roskilde Universitet (RUC) borgere i Holbæk Kommune til at bidrage med personlige historier om Åmosen.

Det kan ske både på Jyderup Bibliotek og online. Initiativet er en del af et stort anlagt projekt, der skal formidle Åmosens kulturhistoriske og geologiske værdier ude i selve landskabet ved at inddrage borgernes egen viden og oplevelser i området.

På Jyderup Bibliotek kan man finde en udstilling om projektet og udfylde et borgerkort. Det kan også gøres digitalt.

De særegne fortællinger skal frem Projektleder, adjunkt i geo­grafi på RUC, Thomas Skou Grindsted beskriver i en pressemeddelelse projektet således:

I projekt »Nye Veje i naturpark Åmosen« indsamler vi fortællinger. Vi laver noget, der hedder borgerkortlægning, og forskere fra Roskilde Universitet vil gerne lave noget, de kalder en geowedia over Åmosen. Det er lidt lige­som en wikipedia, bare over steder. Og det, vi skal have frem, er alle de særegne fortællinger, I kender ude i landskabet.

Thomas Skou Grindsted og hans kolleger håber, at borgerne har lyst til at være med til at indsamle alle de gode fortællinger. Det kan for eksempel være fortællinger om pandekagestedet eller pyroman-mandens hus, og mange andre gode historier.

- Det er jer, der ved, hvad der er de bedste fortællinger for jeres område. Håbet er, at om tre år så har vi borgerkort med en masse spændende fortællinger i. De vil være offentlig tilgængelige på naturparkens hjemmeside, og de vil også komme i brochure og andet materiale. Håbet er, at borgere og gæster kan printe fortællingerne hjemmefra. Der kommer en lille brochure ud, og så kan de gæster og borgere, der bevæger sig rundt i landskabet, få en oplevelse af, hvor fantastisk Åmosen er, siger Thomas Skou Grindsted.

Det kan også blive til offentlige kort, foldere, plakater og andet materiale som man kan printe og hænge op derhjemme.

Thomas Skou Grindsted og hans kolleger sætter udstillingen op på Jyderup Bibliotek, og den kan ses fra onsdag den 26. august.

Størstedelen af Åmosen ligger i Kalundborg Kommune. Her kan udstillingen ses på fire biblioteker, nemlig i Kalundborg, Ubby, Gørlev og Høng.

Man kan følge projektet på blandt andet Naturpark Åmosens hjemmeside.