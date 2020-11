Se billedserie Michael Jurcenoks fremhæver Holbæk Jazzklubs høje kunstneriske niveau, som har gjort klubben respekteret af musikere både herhjemme og i udlandet. Foto Jette Bundgaard.

Hippien blev jazzklubformand

Holbæk - 27. november 2020 kl. 07:21 Af Jette Bundgaard

Michael Jurcenoks kan i disse dage fejre, at han har været medlem af bestyrelsen for Holbæk Jazzklub i 25 år - de sidste to år som formand. Han er samtidig det eneste medlem af bestyrelsen, som har været med siden 1995, hvor jazzklubben efter nogle års pause blev gendannet i Elværket.

Hippieknægten blev jazz-fan Det lå ikke i kortene, at hippieknægten fra Odense en dag skulle blive en inkarneret jazzfan og formand for en respekteret jazzklub i provinsen. - Som ung var jeg mest til hård rock og bands som Røde Mor og Jethro Tull, siger Michael Jurcenoks fra lejligheden i Markedsgade, hvor han har en imponerende cd-samling med jazzens store navne. - Man kan vel sige, at jeg har udviklet mig siden dengang, for i dag gider jeg næsten ikke høre rockmusik bortset måske fra Dire Straits, siger jazzklubformanden, der flyttede til Holbæk, da han blev ansat på Fair Play.

- Det hed teaterarbejder den gang i 1976. Jeg havde spillet guitar, siden jeg var 14 år og lavet amatørteater i København. Det var langt hår, islandsk sweater, politisk teater og storkollektiv ude på Wegenersminde, husker Michael Jurcenoks, som efter fire år på teatret begyndte at læse på Holbæk Seminarium og efterfølende underviste først på Nr. Jernløse Skole og senere på Holbæk Seminarium.

Det skete for 25 år siden Jazz-åbenbaringen kom under en koncert i Ågerup Kirke for godt 25 år siden. - Det var Valdemar Rasmussen på trompet og Uffe Steen på guitar, som spillede jazzificerede udgaver af danske salmer. Da de spillede "Se nu stiger solen", ramte det mig bare og smelte mit hjerte, siger Michael Jurcenoks. Han begyndte efterfølgende at dukke op, når der var lørdagsjazz i Gendarmergården.

Da den lokale jazzklub blev gendannet i 1995, tænke Michael Jurcenoks, at han da godt kunne stå i baren og sælge nogle øl. - Men det greb hurtigt om sig, og jeg blev medlem af bestyrelsen, siger han.

Perlerække af medrivende oplevelser I de 25 år der er gået, har der været en lang perlerække af både rørende og medrivende jazzoplevelser. Michael Jurcenoks fremhæver blandt andet en koncert med Cæcilie Norby, hvor hun som ekstranummer sang en Sting-fortolkning. - Det var så magisk, man kunne have hørt en knappenål falde til gulvet. Jeg kan stadig få kuldegysninger, når jeg tænker på det, siger den lokale jazzfan, som med årene er blevet mere og mere glad for vokaljazz. - Vi har blandt andet haft nogle enestående koncerter med Tine Madsen, Nancy Harms og Caroline Henderson, siger Michael Jurcenoks. Han har også lyst til at fremhæve koncerterne med Niels-Henning Ørsted Pedersens trio og jazzguitaristerne Ulf Wakenius og Mike Stern.

Michael Jurcenoks sammensætter programmet sammen med resten af bestyrelsen. Udover det administrative og bookingen har han endnu et hverv i klubben. Han er nemlig en elsket og anerkendt jazzkok, som musikere som Ulf Wakenius kan finde på at takke for maden fra scenen.

- Jeg havde i mange år mit eget cateringfirma, hvor jeg var kogekone til familiefester og også lavede mad til store koncerter i Vipperød Hallen, siger Michael Jurcenoks. I dag koncentrerer han kræfterne om at kræse om jazzmusikere og jobbere på Elværket.

Arrangerer 10-15 koncerter om året - Det betyder alt for stemningen, at musikerne føler sig velkomne, og i bedste fald betyder det måske også, at de spiller bedre, siger jazzklubformanden, som måske alligevel har bevaret en lille rest af hippieånden fra ungdomsårene. - Der er jo ikke meget hippie over jazzmusik, men det kan godt være, at jeg stadig er lidt hippie indeni, når jeg står og improviserer med maden og finder på nye spændende ting, siger han og glæder sig til mange flere spændende år i jazzklubben. - Jeg er sikker på, at klubben også består om 25 år, men der er jeg nok ikke formand længere, slutter han med et smil.

Holbæk Jazzklub arrangerer årligt 10 til 15 koncerter. Efter nogle år med tilbagegang er medlemstallet nu oppe på 220 medlemmer. Derudover har klubben 800 Facebook-følgere og 700 abonnenter på nyhedsbrevet.