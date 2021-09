Opfordringer til at afsløre identiteten på den mand, der er sigtet for dyremishandling af hoppen Florica i Holbæk Rideklub, og opremsning af mulige straffemetoder, får politiet til at advare mod at true og opfordre til selvtægt. Privatfoto

Hestesag: Politiet advarer mod trusler og selvtægt

Holbæk - 02. september 2021 kl. 15:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Vis billeder af hans ansigt, send et tæskehold, gør hans liv til et helvede, han burde kastreres, stenes og trækkes efter en hest. Det er nogle af de mildere reaktioner på mishandlingen og et muligt sexovergreb på hoppen Florica i Holbæk Rideklub og nu også løsladelsen af en sigtet 41-årig holbækker.

Er den sigtede i fare, og hvad kan politiet gøre, har sn.dk spurgt Midt- og Vestsjællands Politi, som er opmærksom på debatten og tonen på blandt andet Facebook.

- Jeg kan ikke fortælle, hvad vi taler med den sigtede om. Men jeg vil advare mod gætterier om identitet og sprede trusler og tanker om selvtægt, understreger kommunikationschef Thomas Kristensen, Midt- og Vestsjællands Politi,

Og han minder om, at direkte trusler mod den sigtede mand og selvtægt er strafbart.

- Det er forståeligt, at mange reagerer, det er en sag, der kalder på mange følelser. Men bevar roen og stol på, at politiet arbejder på sagen, opfordrer Thomas Kristensen.

Men tilliden til politiets indsats er ikke stor, hvis man læser de mange indlæg. »Politiet gør ingenting, og vi betaler gerne bøden for at vise hans ansigt fra overvågningsbillederne i stalden« lyder det.

Mange har svært ved at forstå, at når et medlem af rideklubben opdager manden på gaden, kontakter politiet, som kan anholde og derefter sigter ham, at så er »takken«, at han løslades.

Han er fortsat sigtet, mens politiet undersøger, om han sigtes efter dyreværnslovens paragraf 3 om dyremishandling eller/og paragraf 3a om seksuelt misbrug, og om han også er manden, der mishandlede hoppen Carli i september 2020 så alvorligt, at hun måtte aflives sammen med sit ufødte føl.

Men hvorfor er han ikke varetægtsfængslet imens, spørger mange i de forskellige tråde på nettet og svarer ofte selv, at manden nok slipper med en løftet pegefinger og en bøde.

Men da straframmen for dyremishandling er højst to års fængsel, er der ikke juridiske grundlag for at varetægtsfængsle. Og det viser, at lovgivningen og straffen for dyremishandling i Danmark er en skændsel, svarer andre.