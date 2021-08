Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser en 20-30-årig mand, der går med armene langt ud fra kroppen. Han er natten til tirsdag fanget på videovervågning i stalden hos Holbæk Rideklub, hvor der sidste år var en alvorlig sag om mishandling og overgreb på fjordhoppen Carli. Politiet har dog endnu ikke meldt ud, at der også i den nye sag er tale om overgreb. Foto: Foto: Per Jensen

Hestesag: Politi efterlyser mand med atypisk gangart

Holbæk - 26. august 2021 kl. 12:47 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

I forbindelse med en sag om mulig mishandling og seksuelt overgreb af en hest hos Holbæk Rideklub efterlyser politiet en 20- til 30-årig mand med en atypisk gangart.

Midt- og Vestsjællands Politi har ifølge en udsendt pressemeddelelse gode spor, som kan føre til den mand, der natten til tirsdag opholdt sig i stalden. Der er også billeder fra videoovervågning i stalden.

Midt- og Vestsjællands Politi har endnu ikke taget stilling til, om der er tale om en overtrædelse af dyreværnslovens paragraffer om dyremishandling og forbud mod seksuel omgang med dyr.

Men stalden ses som et gerningssted, og ud fra den rapport, som en dyrlæge har lavet efter at have undersøgt en af de opstaldede heste, og politiets undersøgelser er formodningen, at manden ikke har været i stalden for at stjæle eller begå hærværk, forklarer vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Han opfordrer den pågældende mand til at henvende sig og give sin forklaring på opholdet i stalden.

Manden beskrives som mellem 160 og 170 centimeter høj, 20 og 30 år gammel, almindelig af kropsbygning med lys hudfarve og kort hår. Manden kan muligvis genkendes på sin måde at gå på med armene langt ud fra kroppen.

Han var natten til tirsdag iført skjorte, shorts, ankelsokker, støvler og sixpence.

Gangart og sixpence matcher et overvågningsfoto fra en sag om alvorlig mishandling af fjordhoppen Carli i september 2020. Carli måtte efterfølgende aflives på grund af alvorlige indre skader.

Her er gerningsmanden ikke fundet, og politiet er opmærksomme på, at der nu knap et år efter igen er en mand i stalden i den samme rideklub og tager den ny sag meget alvorligt, understreger Lars Krogsgaard.

Men lige nu efterforskes »kun« en sag om ulovlig indtrængen.

- Men vi har forståelse for, at folk tilknyttet rideskolen er bekymrede over, at der igen har været besøg af en ukendt person, tilføjer han.

Politiet har endnu ikke offentliggjort billeder fra videoovervågningen.

Hestens ejer opdagede tirsdag formiddag, at den opførte sig unormalt, svedte, havde slim på halen og fysiske spor efter at være misbrugt.

Derefter blev politiet kontaktet, og der har været undersøgelser på stedet både tirsdag og onsdag.

Politiet beder folk om at ringe på 46351448 eller nærmeste politi på 114, hvis de har oplysninger om manden eller andet, der kan være relevant i sagen.