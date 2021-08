Florica blev opdaget med ømhed og hævelser omkring skedeåbningen. På overvågningsvideo ses en mand gå ind i boksen hos Holbæk Rideklub, men ikke, hvad der foregår, kun at Florica ikke sover. Politiet taler endnu ikke om ulovlig sex med dyr, men efterforsker en sag om ulovlig indtrængen i stalden. Privatfoto

Hestesag: Overvågningsbilleder viser uro i Floricas boks

Holbæk - 28. august 2021 kl. 11:57 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Med gode optagelser fra kameraer er håbet, at politiet hurtigt finder manden, som natten til tirsdag var inde i stalden og boksen hos hoppen Florica. Stina Myrholm taler på Holbæk Rideklubs vegne, når hun udtrykker dyb frustration over, at der igen er et muligt seksuelt overgreb på en hest. Optagelser viser ikke, hvad der sker i boksen, kun at en mand går ind, der opstår uro, Florica er vågen, og han går ud igen.

- Vi kan spekulere ud fra, hvad vi ser på overvågningen og Florica, der var hævet og øm ved skedeåbningen. Men kun manden og måske prøver kan afsløre, hvad der er foregået. På optagelser kan man se mandens ansigt, og optagelserne er overgivet til politiet. Jeg håber, man er hurtigere til at frigive billeder end sidste gang, lige nu er alle i chok og i et vakuum, siger Stina Myrholm.

I september sidste år blev hendes fjordhoppe Carli aflivet på grund af alvorlige indre skader i underlivet. Også den gang var der overvågningsoptagelser af en mand, men kun udenfor og set fra ryggen.

Han er ikke fundet, og den udlovede dusør på 60.000 kroner gælder stadig. Også hvis den samme mand står bag et nyt overgreb.

Efterfølgende blev der sat flere kameraer op i stalden på Ladegårdsalleen.

- Florica har tilsyneladende ikke indre skader og kan nøjes med smertestillende medicin og bliver forhåbentlig snart igen den tillidsfulde og rare hoppe, tilføjer Stina Myrholm.

Facebookside får lov at beholde billede af mand i stalden Da morgenholdet tirsdag lukkede heste ud, var der ikke noget særligt at mærke på Florica. Først da ejeren en halv time efter kom for at ordne den, bemærkede hun, at hesten lidt unormalt løftede det ene bagben, svedte og havde slim på halen.

Hun opdagede, at der var hævelser ved skedeåbningen, og med tanke på sagen om Carli kontaktede hun næstformanden, som på overvågningen så manden i stalden, og Stina Myrholm blev kontaktet om at være talskvinde for klubben.

- Rygter går hurtigt i hesteverdenen og kan udvikle sig. Hurtigt blev det til misbrug af flere heste. Derfor valgte jeg at lægge et opslag på min åbne, private Facebook-side med en kort forklaring og et screenshot af manden bagfra sammen med billedet fra september sidste år i håb om, at nogle kunne genkende ham, tilføjer hun.

Det gjorde hun vel vidende, at det må man ikke.

- Det er vigtigere for mig, at manden hurtigt findes, så det ikke gentages. Og ja, jeg er kontaktet af politiet, der kom med en sidste advarsel om ikke at offentliggøre flere fotos. Men billedet bagfra får lov at blive, siger Stina Myrholm.

Selv om det kribler i hende, så kommer der ikke flere billeder. Hun håber derfor, at politiet er tæt på en opklaring. Er man ikke, så håber hun, at billeder af mandens ansigt snarligt frigives. Politiet har lagt et signalement ud af en 25- til 30-årig mand, 160 til 170 centimeter høj og med en speciel gangart med armene ud fra kroppen. Han var iført sixpence og skjorte og ankelsokker på bare ben

.Det og måske billedet på Stina Myrholms Facebookside har ført til enkelte henvendelser, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi fredag.

Hårdt slag for rideklubben Florica har kun været i klubben i få uger, men var allerede en del af klubben og fællesskabet.

Den ny sag er et hårdt slag for klubben. Samme dag, som Carli blev aflivet, valgte flere ejere at flytte deres heste. Ildsjæle har siden slidt for klubben, og det er lykkedes ved at satse på hestepiger og -drenge med ponyer, oplyser Stina Myrholm.

Hun har heller ikke længere hest i Holbæk Rideklub, men holder kontakt og er en del af fællesskabet.

- Jeg har hest hjemme i en sikret og låst stald med automatisk døråbning. Det er en dyr løsning, og derfor har rideklubber ikke låste stalddøre af hensyn til hestenes sikkerhed i tilfælde af brand, understreger Stina Myrholm.

