Se billedserie Ud fra videoovervågningen (billedet) beskriver politiet den uidentificerede mand ved rideklubben som 25-30 år, spinkel af bygning og korthåret. Han var iført mørk jakke, herunder kortærmet bluse/skjorte, lange bukser og mørke sko.Foto: Politiet/overvågning

Send til din ven. X Artiklen: Hestemishandling: Efterforskning i blindgyder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hestemishandling: Efterforskning i blindgyder

Holbæk - 26. januar 2021 kl. 14:06 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

End ikke en dusør på 60.000 kroner har indtil videre kunnet hjælpe til med at opklare den grove dyremishandling, som fjordhoppen Carli var udsat for i sin bås hos Holbæk Rideklub i september sidste år.

Det er den triste kendsgerning her fire en halv måned efter, at hesten om morgenen fredag den 11. september blev fundet med så omfattende skader i bagpartiet, at den måtte aflives.

Midt- og Vestsjællands Politi har efterforsket sagen, da en obduktion har vist, at skaderne formentligt er påført hesten. Men hidtil har henvendelser fra borgere såvel som tekniske spor ikke ført til noget gennembrud i sagen.

- Det er endt i blindgyder. Hverken hver for sig eller lagt sammen har de forskellige oplysninger i sagen kunne lede os til en mulig gerningsmand, konstaterer Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Ukendt mand på video Efterforskningen pågår stadig, men trods større medieopmærksomhed om mishandlingssagen og offentliggørelse af billeder af en person, der befinder sig ved Holbæk Rideklub i et længere tidsrum natten til den 11. september, er det ikke lykkedes politiet at identificere manden. Han har heller ikke selv henvendt sig til politiet.

Det er uvist, om den ukendte mand på billederne er gerningsmanden, men da han bliver set ankomme til rideklubben på Ladegårdsalleen klokken 22.48 af aftenen den 10. september og først forlader stedet igen tre timer senere, er han under alle omstændigheder interessant for efterforskningen.

Det vides ikke, om manden er kommet til Holbæk Rideklub til fods, i bil eller på en tredje måde.

Avis: Dna-spor fundet Ifølge Ekstra Bladet har politiets teknikere fundet et dna-spor, som dog er blandet sammen med dna fra hesten Carli. Derfor det sværere at lave en sammenligning med dna, skriver Ekstra Bladet.

Martin Bjerregaard ønsker ikke over for dagbladet Nordvestnyt at kommentere på konkrete oplysninger om dna-spor i sagen.

- Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi kan bruge dna som et efterforskningsmiddel i arbejdet med at identificere mulige mistænkte, siger politiets pressetalsmand.

relaterede artikler

Dusør for oplysninger om mishandling af hest 30. september 2020 kl. 10:40

Hest mishandlet: Politiet mangler afgørende gennembrud 21. september 2020 kl. 10:34

Ridecentre er utrygge og øger fokus på sikkerheden 19. september 2020 kl. 18:33