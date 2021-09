Se billedserie Efter overgrebet på hoppen Florica natten til den 24. august i år gik Holbæk Rideklubs formand Jette Hedemand i gang med at undersøge markedet for porte. Hun endte hele tiden i en blindgyde, indtil hun kom i tanke om Holbæk Ny Maskinværksted, der havde løsningen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Heste er tilbage efter overgreb: Sådan er stalden sikret

Holbæk - 28. september 2021 kl. 12:23 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Nattesøvnen er sikret, frygten og usikkerheden er forsvundet, og hestene i Holbæk Rideklub kan vende tilbage fra folden til en varm og sikker stald. To gitterporte og en gitterdør giver sammen med et alarmsystem ro i maven hos hesteejere og bestyrelse i rideklubben.

Det blev Holbæk Ny Maskinværksted, som kom med den praktiske og sikre løsning til en god pris. Men inden havde rideklubbens formand Jette Hedemand ringet og skrevet rundt til en stribe sikringsfirmaer.

De havde ingen løsning, som passede til en stald med heste. De havde porte med elektriske låse, og det dur ikke i tilfælde af brand, hvor der er risiko for, at det elektriske system går ned.

Det endte i blindgyder, og hun blev mere og mere fortvivlet og stresset.

- Gid jeg kendte en god smed, tænkte jeg. Det førte mig tilbage til min tid som ansat i Denka Lift, for hvem ville vi dér have henvendt os til, jo Holbæk Ny Maskinværksted (HNM). Jeg mailede til direktør Thomas Rasmussen en fredag. Han svarede med det samme, at det ville man gerne se på, forklarer Jette Hedemand.

Hun sendte nogle billeder, og om mandagen kom Ole Nielsen for at kigge på bygningen og med havde han også forslag til løsninger.

Nu 14 dage efter er en glideport, en lågeport og en dør lavet af solide, galvaniserede stålrør sat op og matcher hestenes båse.

Det er for en smed simple løsninger - og alligevel ikke helt. De to porte og døren er lavet på specialmål, det er en gammel og ikke helt lige bygning. Men opgaven er løst perfekt, gitterporten glider sikkert, og låge og dør er nemme at lukke op og i.

- Vi er i HNM vant til de lidt skæve mål blandt andet til altaner på ældre bygninger i København. Og det har været dejligt at kunne hjælpe og være med til at skabe tryghed for hesteejere og heste, siger montageleder hos HNM, Ole Nielsen.

Porte og dør skal låses op manuelt. For at sikre hestene i tilfælde af brand har rideklubben koblet røgalarm på tyveri- og indbrudsalarmen fra G4S, der er direkte forbindelse til Falck, og begge selskaber har låsekoderne.

Sammen med videoovervågning ude foran og inde i stalden, giver det tryghed, understreger Jette Hedemand.

- Det er en kæmpe lettelse, jeg blev rørt til tårer, da jeg så gitterportene, bemærker Eileen Bouchet, der en af rideklubbens mange ponymødre.

Efter første tilfælde af overgreb i september 2020, hvor hoppen Carli måtte aflives på grund af alvorlige indre skader, mistede rideklubben medlemmer.

- Men efter det andet overgreb i august i år var reak­tionen modsat, man rykkede sammen og forsøgte i fællesskab at bearbejde chokket over, at noget så forfærdeligt og uforståeligt kan ske. Og nu har vi sikret os mod en gentagelse, fastslår Jette Hedemand.