Hest mishandlet: Politiet mangler afgørende gennembrud

10 dage efter, at fjordhoppen Carli måtte aflives efter at være blevet udsat for mishandling i sin bås i Holbæk Rideklub på Ladegårdsalleen, står Midt- og Vestsjællands Politi fortsat uden det afgørende gennembrud i forsøget på at få identificeret gerningsmanden.