Et vue i den smukke park, som nu i en periode åbnes for offentligheden. PR-foto.

Herskabelig park åben for offentligheden

Den normalt private have, Ryegaard Park, er på grund af Corona-epidemien åbnet for offentligheden.

Formålet er at give mere plads til gåturen og nye omgivelser for skovgæsterne.

- Da vi kan se, at alle skovens parkeringspladser er fyldt dagligt, vil vi gerne skabe mulighed for, at vores skovgæster kan opnå lidt større afstand på gåturen og herudover få mulighed for at se noget nyt i denne tid, hvor vi har ekstra mange gæster på grund af corona, siger godsejer Johan Scheel fra Ryegaard og Trudsholm Godser.

Parken er godsejerens private have, og derfor er der normalt ikke adgang. En undtagelse herfra er dog for dem, der lejer og er til fest i selskabslokalerne Brandsprøjtehuset og Kørestalden, der begge ligger i parken.

- Vi håber, at denne mulighed kan glæde de af vore mange skovgæster, der ligesom os sætter pris på kulturhistorien og naturen. I denne tid, er der ikke så meget for en familie at tage sig til, så vi håber, at en tur i den ellers lukkede park vil skabe glæde for nogle af de mange danskere, der er tvunget til at være hjemme mere end vanligt, slutter Johan Scheel.