Her vil folk gerne bo: Der købes huse som aldrig før

- Når vi får gæster her på kontoret, er det brugen af mundbind, det første der bliver spurgt om. Alle er klar til at tage det på - ikke for at passe på sig selv, men for at undgå smittespredning. I det hele taget kan jeg fornemme, at det med at leve i »overhalingsbanen« hvor alting skal gå stærkt og være effektivt, nu er blevet ændret til at man lægger sig i »indersporet«. For man vil hellere være sikker og leve i ro og harmoni, end bevise at man kan klare hele verden. Det er som om coronaen har fået os til at ændre fokus til det nære, til familien - til det, der betyder noget. Så er det mindre vigtigt om man kommer ud at rejse. Af samme grund har vi faktisk selv købt sommerhus, selv om jeg aldrig troede at jeg ville kunne sætte pris på et fristed, når min familie og jeg i forvejen bor i hus. Der er bare noget om at den ekstra mulighed for frakobling og ekstra ro, giver livsbarometeret et ekstra hak op ad, slutter ejendomsmægleren.