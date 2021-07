Se billedserie Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk er den sygeplejerskeuddannelse på Sjælland, som har klaret sig bedst i dette års ansøgningsrunde. Foto: Mie Neel

Her vil de unge godt være sygeplejersker

Holbæk - 06. juli 2021 kl. 09:52 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Landstendensen er, at færre vil være sygeplejersker. Men i Holbæk har uddannelsen et godt ry - så godt, at antallet af ansøgninger er næsten uændret i forhold til sidste år.

Sådan er status efter, at tallene for kvote 1-ansøgninger nu er opgjort.

Det totale antal ansøgninger til uddannelsen i Holbæk er 377 - det er blot fem færre end sidste år.

Og en tilbagegang på cirka en procent er den laveste tilbagegang i Region Sjælland, hvor Næstved og Slagelse må notere tilbagegange på henholdsvis seks og syv procent.

Nye sygeplejersker Sygeplejerske-

uddannelsen i Holbæk:

Antal ansøgninger med sidste års tal i parentes:

377 (382)

Antal ansøgninger med Holbæk som førsteprioritet:

81 (86) Sygeplejerske-uddannelsen i Holbæk: - Det er rigtig positivt. Det viser, at uddannelsen i Holbæk er stabil. Da vi startede i Holbæk, gav det i sig selv en ekstra interesse. Det spændende har været, om det var en engangseffekt, eller om interessen ville holde ved. Og det må vi jo sige, at den gør. Og det er bare ekstra positivt for Holbæk, at man har den mindste tilbagegang på Sjælland - reelt er ansøgertallet jo stort set uændret i Holbæk, siger Camilla Wang, som er rektor for Professionshøjskolen Absalon, som sygeplejerskeuddannelsen hører under.

Nyt hold finansøkonomer En anden vigtig uddannelse i Holbæk er finansøkonomerne, hvor det første hold for nylig var så langt, at de kunne fejre deres eksamen. De præcise tal for, hvor mange der vil starte på næste hold i Holbæk, er endnu ikke gjort op. Uddannelsen hører under Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, hvor man først senere kigger på den geografiske fordeling af de studerende.

Andre uddannelser Ansøgninger til finansøkonom-uddannelsen hos Zealand - Sjællands Erhvervsakademi:

418 (2 pct. færre end i 2020)

Antallet af studerende i Holbæk kendes endnu ikke.



Ansøgninger til

Maskinmesterskolen København:

782 (4 pct. færre end i 2020)

Antallet af studerende hos EUC Nordvest­sjælland i Holbæk kendes endnu ikke. Ansøgninger til finansøkonom-uddannelsen hos Zealand - Sjællands Erhvervsakademi:Ansøgninger tilMaskinmesterskolen København: Umiddelbart ser det dog godt ud: 418 har søgt ind på uddannelsen, og det er en tilbagegang på beskedne to procent. Dermed er der formentlig god grund til at forvente, at også finansøkonomerne på Holbæk Uddannelses- og Studiecenter snart skal sige goddag til et nyt hold studerende.

Maskinmestre hos EUC En ny brik i »Uddannelsesbyen Holbæk« ser også ud til at falde pænt på plads.

Det handler om uddannelsen til maskinmester, hvor EUC Nordvestsjælland har en aktie. Her optages studerende med meget forskellige forudsætninger. De, som møder op med en frisk studenterhue, skal starte uddannelsen med et ni måneder langt værkstedsforløb, hvor de skal arbejde med alt fra el og motorlære til svejsning og fræseteknik. Det er dette forløb, som EUC Nordvestsjælland byder ind med fra august i år.

Det er Maskinmesterskolen København, som har uddelegeret opgaven med de praktiske forløb til uddannelsessteder flere steder på Sjælland. Hvor mange der vil dukke op i Holbæk, ved man endnu ikke.

- Det er noget, vi taler om med hver enkelte studerende. Så nu skal vi se på geografien og så i gang med en større rundringning, forklarer Tommy Birkebæk, som er uddannelseschef på Maskinmesterskolen København.

Skolen har fået i alt 782 ansøgninger - knap fire procent færre end året før. En tilbagegang, der næppe ændrer væsentligt på grundlaget for at sende en række studerende i værkstedsforløb på skoler uden for København.

På EUC Nordvestsjælland er direktør Steffen Lund naturligvis spændt på, hvor mange maskinmester-aspiranter der dukker op i august.

- Vi har lærere, lokaler og værktøjet klar, uanset hvor mange det bliver. Og vi glæder os meget til at byde dem velkommen. Det er også spændende for os at se, hvad det kan gøre for det faglige miljø på skolen, når vi skal uddanne studerende på det niveau, man må forvente af de vordende maskinmestre, siger Steffen Lund.

