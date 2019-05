Fra venstre teaterleder Kristoffer M. Hansen, Holbæk Teater, rektor Per Farbøl, Stenhus Gymnasium, og kulturchef Brian Ahlquist, Holbæk Kommune.

Her udvikles der talenter

Holbæk - 28. maj 2019 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er unge med talent for skuespil, der her får lejlighed til at udleve deres drømme om at stå på de skrå brædder.

På Drama College - en del af projektet Talent Holbæk.

Nu modtager Drama College en flot donation, som skal være med til at sikre, at der kan opretholdes et fagligt stærkt miljø.

Det er Sparekassen Sjælland Fonden, der støtter talentudviklingen med 75.000 kroner øremærket til dette kursusforløb.

Projektet Talent Holbæks vision er at skabe et center for kunstnerisk talentudvikling på tværs af billedkunst, scenekunst og musik.

Drama og gymnasium - Det helt unikke ved Holbæk Drama College er, at eleverne samtidig går på Stenhus Gymnasium og får en gymnasieuddannelse, der indeholder drama på B-niveau. Det betyder, at eleverne får en tæt integreret uddannelse inden for scenekunst, hvor teori og praksis supplerer og forstærker hinanden. Dette giver en meget dyb indsigt i scenekunstens verden, fortæller rektor Per Farbøl.

- Det betyder meget for Holbæk Kommune, at det lokale erhvervsliv bakker op om projektet. Donationen skal være med til at opretholde et professionelt dramamiljø. For at vi kan løfte de høje ambitioner, vi har, kræver det økonomisk støtte, så vi kan sikre, at vi fortsat kan tilbyde et højt fagligt niveau, siger Holbæk Kommunes kulturchef, Brian Ahlquist:

- Vi har skabt stærke miljøer, som tiltrækker både lokale unge og også unge talenter fra andre dele af landet. Den dynamik er vigtig for vores lokalområde.

Fælles fokus Ligesom Talent Holbæk arbejder for at fremme gode muligheder for talentudvikling, har Sparekassen Sjælland Fonden fokus på selvsamme, fortæller områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Henrik Møllegaard:

- Fonden lægger særligt vægt på uddannelse og talentpleje. Derfor er det helt i tråd med fondens vision at donere penge til Talent Holbæk, herunder Drama College.