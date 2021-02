Filialdirektør Bettina Villumsen kan fortælle, at filialen i Smedelundsgade i Holbæk i 2020 har fået op mod 20 procent flere kunder.

Artiklen: Her strømmer kunderne til

Her strømmer kunderne til

Filialen i Holbæk bidrager dermed godt til det samlede resultat i Arbejdernes Landsbank, som i 2020-regnskabet kan notere, at der for andet år i træk vokser med 14.000 kunder. Dermed er det samlede antal ny rekord med 332.0000 kunder. Bankens årsresultat for 2020 lander på 330 millioner kroner.