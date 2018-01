Henrik Larsen fra Danbolig Holbæk har solgt flest boliger blandt alle landets ejendomsmæglerbutikker, uanset om projektsalget medregnes eller ej. Foto: Agner Ahm

Her solgte de flest boliger i 2017

Holbæk - 04. januar 2018 kl. 15:22 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Danbolig Holbæk - Henrik Larsen A/S er der glæde og stolthed i disse dage. Ejendomsmægleren kan kalde sig danmarksmester i boligsalg, da det var den butik, der solgte flest boliger i løbet af 2017, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Det blev til 475 salg. Heraf var 46 projektsalg, hvilket betyder, at salget er sket på projektstadiet, altså før boligen er opført.

- Jeg synes, at det er ret vildt, at det i et område - der trods alt ikke er så stort - kan lade sig at være den bedst sælgende. Det viser, at provinsen også kan være med, siger indehaveren af ejendomsmæglerforretningen, Henrik Larsen.

Tallene stammer fra boligsiden.dk, hvor Henrik Larsen den 31. december om aftenen tog et skærmbillede. Det viser, at der de seneste 365 dage var solgt 429 boliger plus 46 projektsalg, altså i alt 475.

I 2016 var forretningen i Holbæk også den butik, der havde solgt flest boliger, 313 boliger, når projektsalget ikke var medregnet. Hvis projektsalget var medregnet i 2016, blev det til en tredjeplads, fordi to forretninger i Aarhus havde et meget stort projektsalg.

Men i år er det en »ren« førsteplads, idet der er solgt flest boliger, uanset om projektsalget er regnet med eller ej.

- Det er det bedste år, vi nogensinde har haft. Det er, fordi vi bor i et område, hvor det er attraktivt at flytte til. Mange fra hovedstadsområdet synes, at det prismæssigt og afstandsmæssigt er et godt sted, siger Henrik Larsen, hvis forretning har 47 procent af markedsandelen for villaer i 4300 Holbæk.

Han bliver indimellem spurgt, hvordan forretningen kan sælge så mange boliger.

- Vi har nogle fantastiske ansatte, der har knoklet og er vanvittigt dygtige. Desuden har vi et samarbejde med Nordea, som også er medvirkende, lyder forklaringen fra Henrik Larsen.

Der er 21 ansatte hos Danbolig Holbæk.