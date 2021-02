Her må du skøjte - men ikke endnu

Selv om der er is på søen blandt andet her på Skarresø i Jyderup lørdag, er der altså ikke åbent for færdsel på isen, hverken på denne eller nogle af de tre andre skøjtesøer i Holbæk Kommune. Foto: Mie Neel

Holbæk - 06. februar 2021 kl. 18:01 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er fire skøjtesøer i Holbæk Kommune. På nuværende tidspunkt er der dog ingen af søerne, der endnu er åbne for færdsel på isen.

Læs også: Færden på frosne søer giver redningsaktioner flere steder

Isen er nemlig ikke tyk nok til at åbne for skøjteløb eller anden aktitivtet på søerne. Det er aktuelt at understrege, efter at forsvaret lørdag måtte sende en redningshelikopter til Skarresø i Jyderup for at redde to unge mænd på 19 år i land, da de havde bevæget sig alt for langt ud på isen.

Skarresø er en af de fire, der status som skøjtesø. Det gælder dog først, når der skiltes med, at den er åben for færdsel på isen, hvilket kræver, at isen er 15 centimeter tyk. Og det er altså ikke tilfældet endnu.

Afmærkning viser, hvor det er tilladt Når Skarresø åbnes for færdsel på isen, vil det udelukkende gælde et 1500 kvadratmeter stort areal i den nordøstlige del af søen. Det er altså en forholdsvis lille del af søen, som er på i alt 192 hektar. Hvis der åbnes for færdsel, vil der være afmærkning, som viser, hvor det er tilladt.

De andre skøjtesøer i kommunen er noget mindre. En af dem er Bjerregårdssøen i Svinninge, hvor der også kræves en istykkelse på 15 centimeter. Der er ligeledes tale om et areal på 1500 kvadratmeter.

13 centimeter tyk is er kravet på to søer To andre skøjtesøer ligger begge i Holbæk by.

Det er søen i Timianparken ved Timianvej og Urtehaven i den østlige del af byen.

Her skal isen være 13 centimeter tyk, før der kan åbnes for skøjteløb på et 1000 kvadratmeter stort areal.

Kravet er også 13 centimeter tyk is på søen i Østre Anlæg ved Munkholmvej. Her vil der være 1500 kvadratmeter, hvis der åbnes.

Med vejrudsigter, der melder om nattefrost ned til seks-otte grader, kan det måske ikke udelukkes, at isen bliver tyk nok. Men indtil videre er der altså ingen af de fire skøjtesøer i Holbæk Kommune, der er åben for færdsel.

Generelt forbyder Holbæk Kommune færdsel på isen ud for kyster, i havne og på offentlige søer, vandløb, gadekær og lignende. Undtaget er altså de fire skøjtesøer, hvor det måske bliver muligt senere på vinteren.

