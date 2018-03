Her lægges skoleklasser sammen

Holbæk By Skole, som blandt andet afdelingerne Absalon og Bjergmarken hører under, vil sammenlægge klasserne på fire årgange fra næste skoleår. Foto: Christina Quist

Holbæk - 22. marts 2018 kl. 13:29 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når eleverne på Holbæk By Skole går på sommerferie i år, bliver det for en del børns vedkommende samtidig et farvel til nogle af deres klassekammerater.

Holbæk By Skole vil nemlig af økonomiske årsager dele eleverne på fire årgange op for så at sætte dem sammen i nye og større klasser. Sammenlægningen af klasser, som skolebestyrelsen har nikket ja til, vil ske både på afdeling Bjergmarken og Absalon. Det fortæller Morten Mygind Jensen, der er skoleleder på Holbæk By skole.

- Vi kan reducere med fire klasser. Og det er nogle steder, hvor antallet af elever i klassen er kommet så langt ned, så man kan slå dem sammen og stadigvæk overholde kravene om, at der ikke må være mere end 28 i klassen, forklarer Morten Mygind Jensen, som oplyser, at der ikke bliver lavet sammenlægninger på tværs af de to matrikler.

Årgange er ukendte

Holbæk By Skoles økonomi har længe været presset. Og sammenlægningen af klasser vil pynte på skolens økonomi.

For ifølge Morten Mygind Jensen koster én skoleklasse cirka 750.000 kroner om året. Dét beløb dækker udgifter til lønninger til personalet. Så ved at have fire klasser færre vil skolen dermed kunne reducere udgiften til lønninger med omkring tre millioner kroner om året.

- I runde tal koster en lærer 500.000 kroner om året. Så man kan sige, at der er tale om halvanden lærerstilling per klasse. Men den halve stilling er ikke nødvendigvis en lærer. Det kan også være noget pædagogtid eller andet, forklarer Morten Mygind Jensen, som oplyser, at reduktionen i lærerstaben vil ske ganske udramatisk.

- Det sker i forbindelse med skoleårets planlægning. Vi har ikke nogen ambition om at afskedige nogen. Men vi skal være færre næste år. Vi satser på, vi kan løse det på en god og ordentlig måde, siger Morten Mygind Jensen, som på nuværende tidspunkt ikke vil oplyse, hvilke årgange det er, der skal slås sammen.

Læs mere om sammenlægningerne og få reaktioner på dem i torsdagens udgave af dagbladet Nordvestnyt.