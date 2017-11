Jyderup Statsfængsel har gennem årene gennemgået mange forvandlinger og udbygninger, og med aftalen om at omdanne fængslet til Danmarks første egentlige kvindefængsel er institutionen klar til at skrive et nyt kapitel. Foto: Fotograf Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Her kommer Danmarks første kvindefængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kommer Danmarks første kvindefængsel

Holbæk - 29. november 2017 kl. 11:08 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man har kendt det i årevis i andre skandinaviske lande, og nu skal vi i Danmark også til at vænne os til at tale om kvindefængsler.

Det første af slagsen kommer til at ligge i Jyderup.

Det står klart efter, at regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tirsdag indgik en fireårig aftale om Kriminalforsorgen. Aftalen byder på en lang række nye tiltag, der blandt andet skal ruste fængslerne og ikke mindst fængselspersonalet til at håndtere det øgede pres fra bandemedlemmer.

Men forligspartierne har også haft øje for at sikre kvindelige dømte bedre afsoningsforhold end i dag, hvor de afsoner mere eller mindre side om side med mændene.

Derfor har partierne aftalt, at Jyderup Fængsel skal omdannes til et rent kvindefængsel, hvor de kvindelige afsonere ikke kommer til at færdes blandt mandlige afsonere.

Erfaringsmæssigt har det været problemematisk, fordi seksuel chikane og deciderede overgreb ikke er helt unormalt.

- Vi ved, at nogle kvindelige indsatte oplever sexchikane og værre ting, så efter min opfattelse er det rigtigt at skærme kvinderne ved at lave et egentligt kvindefængsel, siger Michael Kolbe, institutionschef i Jyderup Fængsel, til dagbladet Nordvestnyt onsdag.

I den politiske aftaletekst nævner partierne da også netop chikane samt seksuelle og fysiske overgreb fra mandlige indsatte som grund til at øge sikkerheden for kvinderne.

Samtidig vil et rent kvindefængsel også give bedre mulighed for at målrette tilbud om beskæftigelse og undervisning til de kvindelige afsonere, mener Michael Kolbe.

Planen er, at Jyderup Fængsel skal være omdannet til kvindefængsel i 2020, men aftalen siger ikke noget om antallet af indsatte.

Der har dog tidligere været nævnt et tal på omkring 140 pladser, der cirka svarer til det gennemsnitlige antal kvindelige indsatte i danske fængsler.

Nu går et større arbejde med at planlægge omdannelsen og de konkrete tiltag i den forbindelse i gang. Det synes dog at ligge fast, at Jyderup Fængsel fortsat skal have både en åben og lukket afdeling og muligvis også bevare sin arrestafdeling.

På den baggrund er tillidsrepræsentant Nina Odgaard positiv:

- Flere kolleger har udtrykt glæde og spænding over aftalen. Jeg forestiller mig, at vi nu bliver flere medarbejdere, fordi vi skal rumme flere forskellige typer af indsatte kvinder, siger Nina Odgaard til Nordvestnyt..

Institutionschef Michael Kolbe deler den opfattelse, blandt andet fordi der vil komme flere indsatte i fængslets lukkede afdeling, vurderer han overfor avisen.

relaterede artikler

Fængselspersonale fortsat udsat for vold og trusler 06. november 2017 kl. 13:30

Regeringen vil oprette fængsel kun for kvinder i Jyderup 09. oktober 2017 kl. 22:56