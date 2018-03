Se billedserie Arealet her med udsigt til Holbæk Fjord kan blive nyt boligområde om nogle år, hvis et lokalt ønske bliver realiseret. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Her kan en ny bydel være på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan en ny bydel være på vej

Holbæk - 12. marts 2018 kl. 15:17 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med vand på tre sider af den forholdvis smalle halvø har Tuse Næs i årevis været stort set lukket land for nybyggeri på grund af den danske miljølovgivnings strenge krav til beskyttelse af kystnære områder.

Dermed har det været om ikke umuligt, så i hvert fald meget svært at få sat gang i opførelsen af nye huse, selv om der lokalt har været et stort ønske om at trække tilflyttere til Næsset.

Men med sidste års lempelse af planloven er næsboerne begyndt at vejre morgenluft. Nu er mulighederne for at lave nye boligområder inden for kystnærhedszonen nemlig blevet væsentligt større, og en gruppe borgere har siden sidste år arbejdet med et konkret forslag til et nyt boligområde nordvest for Hørby.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Borgernes idé er at skabe en ny bydel i umiddelbar tilknytning til Hørby med måske 150 huse, der skal være en blanding af række- og dobbelthuse samt gårdhavehuse.

På den måde håber visionsgruppen at få opført et kvarter, der er attraktivt for blandt andet børnefamilier, men også for andre grupper.

Det skal hjælpe til med at kompensere for den forventede befolkningsudvikling i retning af flere ældre og færre yngre næsboere.

- Det er møgærgerligt at se, at vi har skole, idrætshal, ridehal og flere andre steder, der sagtens kan rumme flere brugere. Vi kan have en forventning om, at hvis der ikke sker en ny udvikling med flere unge på Tuse Næs, så kan det være, at kommunen ikke vil investere i vores institutioner. Derfor vil vi gerne vise, at der kan være grundlag for at skabe en ny udvikling, siger Finn Bjerregaard, Udby, der er medlem af visionsgruppen for et nyt boligområde på Tuse Næs, til Nordvestnyt.

Planerne blev præsenteret for borgerne på Tuse Næs ved et åbent møde allerede i efteråret, og her var der opbakning til forslaget.

Også Holbæk Kommune er gået ind i arbejdet med at skabe det fornødne plangrundlag. Men trods lempelse af planloven, er det en langvarig proces, der kan tage måske tre-fire år, fordi sagen skal gennem flere instanser, vurderer Lotte Højgaard, afdelingsleder i kommunens Plan og åben land.

Læs mere om projektet i dagbladet Nordvestnyt Holbæk-Odsherred mandag.