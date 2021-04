Skolerne er i fuld gang med at snakke om, hvad friheden skal bruges til. Onsdag aften fastsatte politikerne de sidste betingelser, som sætter en ramme om friheden. Foto: Thomas Olsen

Her går grænsen for skolernes frihed

Holbæk - 22. april 2021 kl. 10:35 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Folkeskolerne i Holbæk Kommune er allerede godt i gang med at planlægge, hvordan de skal bruges tre års frihed for snærende regler og rammer, så de kan gå i gang efter sommerferien.

Onsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen dog nogle få regler, som de stadig skal følge.

De tre hegnspæle, som kommunen har døbt dem, handler om nogle basale ting. Styrelsesvedtægten for skolerne gælder stadig, og det betyder for eksempel, at man ikke kan ændre ved skolebestyrelsernes beføjelse.

Kommunens personalepolitik gælder også stadig, blandt andet de dele, der handler om at sikre de ansatte indflydelse.

Og endelig gælder budget- og regnskabsreglerne. Det betyder blandt andet, at skolerne ikke kan få flerårige budgetter.

LL: Mere frihed, tak Lokallistens Finn Martensen var ene om at mene, at tre hegnspæle var tre for mange.

- Det er lidt ærgerligt. Der kunne jo for eksempel godt være skoler, som gerne ville arbejde med flerårige budgetter, sagde Finn Martensen.

Helt udelukket er det dog ikke. For skolerne kan søge dispensation, påpegede Karen Thestrup Clausen (EL). Hun ærgrede sig til gengæld lidt over timingen. For samtidig med at frihedsforsøget starter, skal skolerne også have den nye struktur med 11 skoler til at fungere. Et års erfaring med den nye skolestruktur havde været et bedre grundlag, mente hun.

Emrah Tuncer (R) noterede sig, at både EL og LL var åbne over for flerårige budgetter - en tanke, De Radikale selv jævnligt har fremført. Derudover betonede han, at politikerne skal følge med i, hvad skolerne foretager sig - uden at det får karakter af kontrol.

Bente Röttig (SF) var ikke så bange for en tæt opfølgning fra politikernes side:

- De mange muligheder kan også give en følelse af usikkerhed. Jeg tror, de gerne vil tale med hinanden og med os - de har brug for sparring, sagde hun.

Jarl Falk Sabroe (S) bemærkede, at tre år ikke er særlig lang tid til at prøve nogle nye ting af, og han håbede, at det vil blive muligt at forlænge med yderligere nogle år.

At ambitionsniveauet er højt, er der ingen tvivl om.

Målet er bedre skoler, og det gør ikke noget, hvis de bliver så gode, at andelen af elever på privatskolerne bliver knap så stor, sagde Solvej Pedersen (R).

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) lovede, at politikerne ikke straks vil gribe ind, hvis en skole laver noget, som politikerne ikke er helt enige i. Og så bebudede hun i øvrigt, at flerårige budgetter er noget, som vil blive taget op på den anden side af kommunalvalget i november.

Test-frihed På dagsordenen var i øvrigt også de nationale test, hvor Holbæk Kommune netop har fået lov til selv at bestemme, om man vil bruge dem eller ej.

Blandt politikerne var der pænt sagt ikke den store fidus til test - i hvert fald ikke oven på et corona-år.

Men beslutningen var, at politikerne blander sig uden om. Helt i frihedsforsøgets ånd er det op til den enkelte skole, om de vil slutte corona-­skoleåret med en omgang national test.