Her går det fremad: Smittetal halveret på 10 dage

Region Sjælland oplyser til Nordvestnyt, at man nåede at teste omkring 500 personer i de to boligområder, som netop var valgt ud, fordi de er tæt befolkede.

Præcis hvor mange smittede, der var blandt de 500 testede, vides ikke. Der findes kun tal for hele Holbæk Kommune. Men de er til gengæld faldet dag for dag siden den ekstra testindsats i sidste uge.

Over den seneste halvanden uge er smittetallet i Holbæk Kommune altså faldet dramatisk. Og faldet blev ikke ændret af en ekstra test-indsats i de to store boligområder.

Hos Holbæk Kommune koordinerer Ole Lollike, chef for organisationsservice, en stor del af kommunens corona-indsats. Han konstaterer, at det er svært for kommunen at finde præcise forklaringer på, hvorfor der dukker coronatilfælde op det ene eller det andet sted i kommunen.