Her får de byens hjerte til at slå

Holbæk - 18. juni 2021

Huset ligger og knejser dér i vejkrydset. Svært at overse. Kulturhuset No. 1 behøver heller ikke putte sig. Det er herinde og herfra, der udgår mange af de initiativer, som får Tølløses hjerte til at slå.

Bygget i 1960'erne som bank. En ikonisk og flot bygning, som i dag er et moderne forsamlingshus. Og sikken et.

Det var Jens Algot, der bed mærke i stedet, da Danske Bank flyttede ud. Ham, der sammen med hustruen, Lone, fik idéen til huset som kultur- og aktivitetssted.

Idéen blev fostret i marts 2014. I august samme år blev foreningen »Fællesskab Tølløse« til og en folkeindsamling og tegning af folkeaktier sat i gang. Det slog an, og både sparekassen og kommunen spædede til. Bygningen blev købt, og allerede i november 2015 rykkede man ind. Der er brugt et par millioner kroner på købet og på den ombygning og renovering, der fandt sted i 2018.

Kulturhuset har vist sig som en fremragende idé, som folk i den grad bakker op. Der favnes meget vidt, og huset er en kombination af være- og samlingssted for foreningsliv, koncerter, kunst, fællesspisning, og meget mere. Et sted, man også kan leje til for eksempel familiefester. Det ligger godt og centralt og er det hus med mange kvaliteter.

Det helt klare sigte med det hele er at udvikle både by og egn. Der er derfor også meget stor lydhørhed over for nye idéer og initiativer. »Fællesskabet Tølløse« er med sin vidtfavnende tilgang en værdifuld partner, når folk står med en idé, de brænder for at føre ud i livet.

- Vi gør det typisk, så der dannes en projektgruppe, og den indgår vi så et aftale med. På den måde kan folkene bag idéerne føre dem ud i livet uden at skulle danne egen forening og sætte sig dybt ind i mange af de ting, der følger med. Det klares langt hen ad vejen gennem os, fortæller Jens Algot.

Et eksempel er sti-gruppe, som dels arrangerer sociale gå-arrangementer, dels satser på anlæg af nye stier. Et andet er projektet Klassisk Efterår Tølløse, som lige nåede i gang i 2020 og vil byde på klassisk musik hvert år i uge 39.

Og så er der Tølløse Fælled. Et seks-syv hektar stort område, som er lavet til park. Til et grønt åndehul.

Jens Algot viser frem. Glæder sig over, at det jorddepot, DSB for nogle år siden fik lov at placere på stedet, i dag gør området varieret og kuperet i den ene ende. Her er placeret en kæmpe koral­kalksten - den vejer otte tons - med store sten omkring som et solur. I øvrigt en station på Istidsruten.

Jens Algot har været formand for Fællesskabet Tølløse fra begyndelsen, efter at både han og Lone Algot tog initiativet til foreningen og kulturhuset og fik sat gang i arbejdet. Begge har undervejs været tovholdere og spiller en aktiv rolle i kulturhusets rolle som paraply-organisation for et væld af projekter og aktiviteter.

For det hele gælder, at det er vigtigt, at projekterne forankres i byen. At folk gider det, der sættes i gang. At det er bæredygtigt. - Alle de idéer, der undervejs er blevet listet op, er ved at have været taget under behandling. Idélisten er snart udtømt, fortæller Jens Algot og fortsætter: - Så nu skal vi have skrevet en ny liste. Have nye idéer frem i lyset. Vi holder et idéudviklingsmøde nu til september og ser på, hvad folk så kommer med.

Slår byens hjerte i kulturhuset og i foreningen, så er der også mange hjerteslag i skolelivet. Tølløse er en skoleby - også i den grad.

- Vi har syv skoler, nej otte bliver det jo. Mange skoler til en lille by, siger Jens Algot og remser op. Der er Sejergaardsskolen med både dag- og privatskole og musikefterskole. Der er Tølløse Privat- og Efterskole, Slotsefterskolen med dagskole og efterskole.

Hertil kommer specialskolen Hjortholmskolen for børn med særlige behov og institutionsskolen ConCura med bosteder. Og så den store folkeskole.