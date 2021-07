Her er sag om fem politiskud

En del patruljer blev sendt til Hørby om morgenen den 4. november sidste år, da en 45-årige knivbevæbnet og psykisk syg mand ikke kunne tales til ro og endte med at blive skudt i benene af flere politifolk. Sagen ligger stadig hos politiklagemyndigheden.

Holbæk - 10. juli 2021 kl. 07:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det er godt og vel otte måneder siden, at flere politibetjente i forbindelse med anholdelsen af en stærkt psykotisk nu 45-årig mand følte sig så truede af den knivbevæbnede mand, at de endte med at skyde ham i benene.

Han overlevede, men fik sit ene skinneben knust af et af politiets skud. I alt ramte betjentene ham fem gange i benene, og de fire øvrige skud gav overfladiske sår.

Det skete den 4. november sidste år på en villavej i Hørby, men der er endnu ingen afklaring på, om episoden får et juridisk efterspil for de involverede politifolk, eller om sagen bliver lukket ud fra en vurdering af, at de brugte den nødvendige magt over for den psykisk syge 45-årige mand.

Sagen ligger således stadig hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), der blandt andet har til opgave at undersøge og udrede sager, hvor personer bliver ramt af politiets skud.

Når DUP er færdig med sin efterforskning, sender man en redegørelse samt en indstilling til Statsadvokaten, der så beslutter, om sagen skal lukkes, eller om en eller flere betjente eventuelt skal tiltales for at have overtrådt deres beføjelser.

Juridisk vurdering DUP oplyser til Nordvestnyt, at sagen fra Hørby nu ligger til juridisk vurdering hos politiklagemyndigheden.

Det betyder, at efterforskningen i det store hele er afsluttet, og at det nu er op til DUP's jurister at sammenfatte en indstilling til Statsadvokaten i København.

Chefkonsulent Christel Stigaard, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, vurderer over for avisen, at der formentligt går et par måneder endnu, før sagen lander på statsadvokatens bord.

Betjente følte sig truede Mens den del af sagen, der handler om politiets rolle altså endnu er uafklaret, blev den 45-årige mand i slutningen af april ved Retten i Holbæk fundet skyldig i trusler, vold og forsøg på vold af særlig farlig karakter mod op mod otte politifolk.

De var rykket ud til Hørby efter melding om, at den 45-årige var bevæbnet med en dolk og havde fremsat trusler mod sin mor, der havde forsøgt at få sønnen indlagt til psykiatrisk behandling.

Ved retssagen i foråret fortalte flere af betjentene om en voldsom oplevelse med den 45-årige, der svingede med kniven og var umulig at tale til ro.

Én betjent sagde i retten, at han var overbevist om, at den 45-årige ville forsøge at slå ham og hans makker ihjel.

Og situationen endte altså først, da den 45-årige blev skudt i benene og dermed pacificeret.

Retten i Holbæk slog fast, at manden var sindssyg i gerningsøjeblikket, og han accepterede selv en dom til psykiatrisk behandling uden nogen længstetid, sådan som lægerne havde anbefalet det.

