Se billedserie I Hagested Naturbørnehus forsøger pædagogerne af gøre hverdagen så tryg som muligt med faste rutiner. Privatfoto.

Her er alting næsten som det plejer

Holbæk - 19. januar 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard

Hagested Naturbørnehus er en integreret institution med 29 børnehavebørn og syv vuggestuebørn. Børnehuset har hjemme i og omkring den gamle skole i Hagested og fungerer som en naturinstitution, hvor børnene opholder sig udendørs i løbet af dagen men spiser inden døre i familiegrupper.

Pædagogisk leder Mette Simonsen fortæller, at alting næsten har været, som det plejer i Naturbørnehuset gennem corona-månederne. Det har man nemlig prioriteret:

- Vi prøver at gøre det hele så normalt som muligt, selv om vi naturligvis har snakket med børnene om, at vi lige nu er i en verden, hvor der er en masse forandringer. Netop derfor er det så vigtigt, at hverdagen her er tryg og ligner det, børnene kender, forklarer Mette Simonsen og fortsætter: - De små forandringer i hverdagen er hurtigt blevet en rutine. Anbefalingerne om at være meget ude havde vi ikke svært ved at efterleve, for var det var vi jo forvejen, og den ekstra fokus på hygiejnen er hurtigt blevet en rutine. Børnene har flere sange, de synger, når de skal vaske hænderne grundigt, og i dag er det blevet dem, som minder forældre og bedsteforældre om at spritte hænderne, inden de går ind af lågen, forklarer hun.

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger hedder det blandt andet, at forældrene, hvis muligt, lader være med at komme ind på institutionen, når de afleverer. Det har de fleste børn, ifølge Mette Simonsen, det fint med. - De store børn kommer hen til os og vinker farvel, og hvis en af de yngre bliver afleveret fra arm til arm til en af vores medarbejdere, tager vi en snak med forældrene om, at det kunne være klogt at bære mundbind. I de situationer bruger vi selv visir, men ikke mundbind, fordi børnene skal kunne læse os, fastslår Mette Simonsen.

I Hagested Naturbørnehus oplevede man, at en del forældre holdt deres børn hjemme i starten af det nye år, men nu er flere børn tilbage i børnehaven. - I begyndelsen af måneden havde vi mellem 63 og 70 procent af børnene her, i dag er belægningen på 75 procent, fortæller Mette Simonsen, som glæder sig over, at institutionens 10 fastansatte, og børnene alle er gået fri af corona. - 7-9-13 så lader det til, at de ting vi har gjort er rigtige. Det har selvfølgelig indimellem været svært med de forandringer, der er kommet, og det har stillet store krav til medarbejderne. Men børnene har ikke oplevet de store ændringer, og vi har holdt fast i de aktiviteter, vi plejer at have. Forskellen har i nogle tilfælde været, at forældrene ikke har været med, men børnene er ikke gået glip af noget og har haft både Halloween og jul, lige som vi plejer, slutter Mette Simonsen.