For 10 dage siden måtte Falck lukke sit testcenter i Stadionhallen i Holbæk. Men nu er Falck tilbage i byen - denne gang i Elværket ved havnen. Foto: Kenn Thomsen

Her åbner Falck nyt teststed

Holbæk - 09. februar 2021 kl. 13:59 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

10 dage efter at Falck lukkede sit testcenter i Stadionhallen i Holbæk, er Falck nu igen klar til at lynteste holbækkerne for corona.

I morgen, onsdag, klokken 10 åbner Falck sit nye testcenter, som får til huse i Elværket ved Havnevej i Holbæk.

Her vil der fremover være åbent mandag, onsdag og fredag fra klokken 8 til 20.

Der er ingen tidsbestilling - man møder bare op. Og svaret på testen er klar 15 til 20 minutter efter, at testen er udført.

Falcks comeback i Holbæk kommer efter et ikke helt kønt forløb, som startede, da Falck i sidste måned tabte et udbud af testopgaven.

Opgaven blev vundet af SOS International, som i første omgang fik kontrakt på at etablere testcentre i Roskilde og Kalundborg, mens Holbæk blev sprunget over.

I sidste uge var Region Sjælland dog kommet på andre tanker og bebudede, at der også ville komme et testtilbud i Holbæk.

Det var tænkt bemandet af SOS International. Men dette selskabs første uge som test-leverandør gik så skidt, at firmaet blev fyret. Og så var der igen bud efter Falck.

- Vi er glade for at have fået opgaven tilbage, og det samme er vores podere, fortæller Sara Seidler, som er operativ leder hos Falck i Holbæk, Asnæs og Nykøbing.

Modsat SOS International har de lokale Falck-folk seks uger praktisk erfaring fra Stadionhallen at gøre godt med. Sara Seidler fortæller, at Holbæk er en af de byer i landet, hvor Falck fik testet allerflest i december og januar. Og det har måske også indgået i beslutningen om igen at åbne et teststed i Holbæk.

Sportskabale Hos Holbæk Kommune er borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) glad for, at Falck igen er på banen.

- Det er en god service at have, og jeg er sikker på, at mange vil bruge Falck, siger borgmesteren.

Det er kommunen, der har anvist Elværket som Falcks nye teststed.

- Der er fine parkeringsmuligheder. Men derudover handler det også om, at Holbæk Sportsby bliver vaccinationscenter. Det vil lægge beslag på blandt andet multihallen. Lige nu er alt jo lukket, men når der åbnes igen, får vi brug for at kunne anvise et sted til de idrætsforeninger, som kommer i klemme, når multihallen er optaget. Derfor ville vi gerne have Stadionhallen i reserve. Og løsningen er så, at Falck nu får base i Elværket, forklarer borgmesteren.

10 udkørende hold Åbningen er det nye teststed i Elværket betyder, at Falck nu kan tilbyde job til hovedparten af de godt 30 medarbejdere, som udgjorde mandskabet i Stadionhallen til og med den 31. januar.

- Nogle af dem får udgående opgaver. Vi skal have 10 udkørende hold, som blandt andet skal teste medarbejdere på plejecentre, skoler og dagsinstitutioner i Holbæk og Odsherred, fortæller Sara Seidler.

De, der bliver testet i Elværket, vil i øvrigt opdage, at journaliseringen er blevet opdateret. Væk er papir-journalerne fra Stadionhallen. Nu scanner man sygesikringsbeviset, og så skulle resten af »papir«-gangen gerne køre digitalt.

Dén teknik skal medarbejderne lige lære i morgen tidlig. Det er derfor, at der onsdag først åbnes klokken 10 og ikke til den normale åbningstid klokken 8.