Her åbner Carl Ras sit 19. engroscenter

- Mange håndværkere og virksomheder i Holbæk Kommune er allerede kunder hos os og har efterspurgt et engroscenter i nærområdet. Der er samtidig godt gang i byggeriet og byudviklingen i Holbæk by og omegn, hvor mange tømrer-virksomheder, entreprenører, elektrikere og snedkere er bosat, fortæller Lars Kamp i en pressemeddelelse. Han er salgschef for engroscentre i Carl Ras.

- Vores kunder vil hellere bruge tiden på at bygge end på at køre. Så vi er glade for at have fundet en placering, som er let tilgængelig for kunder i området, fortæller Lars Kamp.