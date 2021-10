Se billedserie Ved at opsætte fuldgrafiske tavler, en skærm, med henvisning til ledige parkeringspladser i bymidten i Holbæk håber kommunen blandt andet, at man i højere grad kan undgå søgekørsel efter en plads på blandt andet Ahlgade. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Henvisning til parkering kommer snart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Henvisning til parkering kommer snart

Holbæk - 11. oktober 2021 kl. 15:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Måske senere i denne måned begynder arbejdet med at etablere et system, som skal vise bilisterne hen til de ledige parkeringspladser i bymidten i Holbæk. Det vil formentlig være færdigt i januar.

Holbæk Kommune har efter et udbud, hvor fire firmaer var indbudt, skrevet kontrakt med et firma om opgaven. Der er valgt en løsning med kameraer på master til at holde styr på, hvor der er ledige parkeringspladser.

Det system gør det nemt at tilføje, fjerne eller flytte udstyret, så der for eksempel kan tilføjes flere pladser i takt med byens udvikling. De fuldgrafiske tavler, der opsættes, vil også kunne bruges til at oplyse trafikanterne om andet. Det kunne for eksempel være, når der er spærrede gader i forbindelse med arrangementer som havnekulturfestivalen Skvulp eller Tour de France-feltets tur gennem byen næste sommer.

Nul overvågning Bilisterne behøver ikke at føle sig overvåget, selv om der bruges kameraer til at holde styr på de ledige parkeringspladser. Der vil nemlig kun blive filmet objekter, og der vil ikke blive gemt optagelser eller blive sendt videodata videre til nogen som helst.

Dermed overholder henvisningssystemet også de gældende GDPR-regler, der handler om beskyttelse af personers data.

Andre metoder til at henvise til de ledige p-pladser er at lægge små trådløse sensorer i asfalten på hver enkelt p-plads, men det er dyrt på de store arealer. Der kan også lægges en ledning i jorden ved ind- og udkørslen til arealer med få ind- og udkørsler, men ingen af disse to metoder kommer altså i anvendelse i Holbæk.

Private kan få plads Det elektroniske henvisningssystem til parkeringspladser var oprindelig først med i budgettet for 2023. Men i marts i år besluttede kommunalbestyrelsen at fremrykke planen, og der blev bevilget to millioner kroner. Det skete som et led i en pakke med flere tiltag, der skulle give et løft efter en længere periode med coronarestriktionerne.

I sidste uge var der en orienteringssag i klima- og miljøudvalget om status på arbejdet med parkeringshenvisningen. Samme sag er i økonomiudvalget på onsdag og i kommunalbestyrelsen den 27. oktober.

Systemet dækker de fleste af de offentlige parkeringspladser i bymidten. Der er desuden mulighed for, at nogle af de relevante, private parkeringspladser kan blive koblet på.

Tilpasning i januar Snart vil Holbæk Kommunes administration mødes med ejerne af de private parkeringspladser for at høre, om de ønsker at være med i ordningen, hvilket vil koste dem et beløb. Men det kunne formentlig være en fordel for eksempelvis større dagligvarebutikker, at der også henvises til ledige parkeringspladser hos dem.

Det ventes, at leverandøren går i gang med anlægsarbejdet i løbet af denne måned. Ifølge tidsplanen vil systemet med detekteringen og henvisningen til de ledige p-pladser være etableret inden årets udgang.

Der vil dog i løbet af januar være en periode med en indkøringsfase, hvor teknikerne løbende vil tilpasse systemet og rette eventuelle fejl.

Håbet er blandt andet, at man kan undgå en del søgekørsel i bymidten, når bilisterne kan se, at der ikke er ledige pladser, men i stedet bliver ledt hen til et sted i nærheden med plads til at parkere bilen.