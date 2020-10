Helle Westerbye-Juhl går i køkkenet i Huset i Hagested sammen med Lotte Kimer Christensen og håber på, at mange vil støtte deres corona-­tilrettede Knæk Cancer-arrangement med takeaway den 20. oktober. Foto: Jette Bundgaard

Hent, spis og støt en god sag

Holbæk - 08. oktober 2020 kl. 18:02 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

De trodser kræften og nu også coronavirus. Helle Westerbye-Juhl og Lotte Kimer Christensen inviterer igen i år til spis og støt en god sag. Men i stedet for fællesspisning i Huset i Hagested, bliver det med takeaway til fordel for Knæk Cancer indsamlingen.

- Vi kan ikke samle 150 mennesker til en festlig aften, men gør vi ikke noget, kommer der ikke penge herfra. Nu prøver vi med takeaway vel vidende, at vi næppe når de tidligere års resultater, forklarer Helle Westerbye-Juhl, vært i Huset i Hagested.

Hun og Lotte Kimer Christensen vil sørge for aftensmaden den 20. oktober, hvor man kan hente husets mørbradgryde med ris og årstidens grønt formedelst 125 kroner pr. portion for voksne og 65 kroner for børn under 12 år.

Bliver der stor efterspørgsel, står Hagested-borgere klar til at hjælpe til.

Når udgifterne er betalt, sendes overskuddet til TV2's og Kræftens Bekæmpelses kampagne, der skal skaffe penge til forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende. Beløbet offentliggøres i forbindelse med gallashowet lørdag den 24. oktober på TV2.

Det sjette velgørenhedsarrangement byder ikke som normalt på underholdning og åben kirke, men dog på et lotteri.

For ikke at udfordre coronavirus og afstands-restriktioner kan maden hentes mellem 17 og 19. Det kræver forudbestilling på 60 82 79 01 og 28 23 95 74 senest 13. oktober.

Ideen til Knæk Cancer aftenen opstod i 2015. De er begge opereret for kræft og har fået at vide, at deres kræftsygdom er kronisk.

Den besked og deres oplevelser med manglende information, empati og forståelse i systemet førte til beslutningen om at hjælpe kræftforskningen. Det har været en succes, der er sendt mellem 25.000 og 40.000 kroner til Knæk Cancer.