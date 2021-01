Lagkagehuset og Too Good to Go har indgået et samarbejdet. Så nu kan lykkeposerne langes over disken. Pressefoto

Hent Lagkagehusets overskudsbrød

Holbæk - 26. januar 2021 kl. 05:57 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Lagkagehuset indgår et samarbejde med firmaet Too Good To Go. Det betyder, at Holbæks borgere nu kan komme forbi Lagkagehuset i Ahlgade kort før lukketid og hente en såkaldt »Lykkepose«, hvor dagens overskudsbrød fra bageren kan hentes for billigere penge, end hvis brødet var friskbagt.

Der har de sidste uger været forsøg med app'en, og nu har Lagkagehuset altså valgt at gøre det til en fast del af kæden.

- Vi bager frisk brød og laver kager hver dag, og derfor har vi naturligt produkter tilovers, når vi lukker. Vi har en ambition om at sikre, at disse produkter ikke går til spilde, og vi genanvender blandt andet overskudsprodukter til fremstilling af romkugler, træstammer og rugbrødschips. Samarbejdet med Too Good To Go er endnu et vigtigt skridt mod at lykkes med den ambition, siger Jason Cotta, der er CEO hos Lagkagehuset.

Netop madspild er en stor del af Too Good To Go's DNA. App'en lader folk købe overskudsbrød, som ellers ville være smidt ud. Det sker i såkaldte »lykkeposer«, som hos Lagkagehuset findes i to varianter. En med sandwich, pølsehorn og andet mad og en anden med brød og kager. Poserne sammensættes af personalet i bageren selv, men har altid en værdi til omkring 120 kroner.

Hos Too Good To Go er man yderst tilfredse med, at der nu også er et samarbejde med Lagkagehuset i gang.

- Lagkagehuset er virkelig populært blandt vores brugere, så derfor er jeg selvfølgelig meget glad for, at vi nu kan byde dem velkommen i appen. Der er ingen tvivl om, at vi med dette samarbejde kommer til at sætte et seriøst præg på madspildsudviklingen inden for bagerbranchen. siger Heidi Boye, landechef for Too Good To Go.

Lagkagehuset i Holbæk skulle efter planen være koblet på Too Good To Go-appen i løbet af denne uge.