Henrik Nielsen har lukket Fiskehuset på haven for at komme tilbage til kerneforretningen - at lave god mad af gode råvarer. Foto: Tove Bonnichsen

Henrik vil tilbage til de gamle dyder

Holbæk - 07. april 2018 kl. 20:02 Af Tove Bonnichsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidens trend og personlig interesse samt en opsigelse i Fiskehuset, fik Henrik Nielsen til at gå i tænkeboks for at gentænke sit forretningskoncept for restaurant SuRi og Maswkinværkstedet i Holbæk.

Det, Henrik brænder for, er at servere god mad af gode lokale råvarer og have tid til at snakke med restaurantens gæster. Derfor har han lukket Fiskehuset og er gået i gang med at udvikle nye tiltag.

- Jeg har haft ønsket om det de sidste par år, så da der kom en opsigelse i Fiskehuset, så jeg muligheden for at ændre konceptet, fortæller Henrik Nielsen om de forandringer, der er på vej.

Den gode mad produceret af gode råvarer er kernen i hans forretning. Det er den, der skal dyrkes.

- Spisekulturen har ændret sig de senere år - også i Holbæk. Mange flere går ud og spiser meget oftere end før. Det imødekommer vi ved at lave tragten mindre. Der er masser af muligheder for at købe fisk andre steder i byen. Jeg vil fokusere på det basale: Lave god mad af gode råvarer. Det er det, jeg trives i. Det er det, der driver værket - at have glade gæster og kunne nå at tale med dem også, fortæller han.

Omkring juli bliver der en ekstra indgang til Restaurant SuRi - den kommer til at gå gennem den tidligere fiskebutik, der indrettes som en bar/café, hvor man kan droppe ind og få sig lidt pølse, ost, et glas vin eller en kop kaffe, mens man sidder og sludrer eller læser avisen, kigger ud på livet ud mod Havnevej, skal hente mad ud af huset eller venter på at indtage et bord i restauranten.

- Det bliver mere autentisk, når man også kan kigge ind i restauranten og køkkenet, siger Henrik Nielsen.

Selvom fiskehuset er lukket, kan man stadig få de gode lækre fiskeretter, som restauranten også er kendt for. Men man kan også få meget andet god mad.

- Vi har altid haft prædikatet »fiskerestaurant«, men vi har aldrig været kun det. Vi serverer også masser af gode kød-retter. Vi går fortsat med de gode råvarer og vil styre stramt efter det, fortæller han.

Priserne får et nøk nedad, men der ændres ikke på kvaliteten.

Også Maskinværkstedet kommer til at undergå forandringer.

- Det bliver mere et udpræget frokoststed, hvor man vil kunne indtage klassiske frokostretter som flamberet peberbøf, sandwich og lignende. Sådan lidt Café Victor-agtigt. Vi bevarer aftenåbningen fredage, fortæller han.

Hertil kommer afvikling af selskaber, møder og kurser med mødepakker i form af god mad af gode råvarer.

Også ejerandelen af Paradis Is på havnen er afviklet som led i at komme tilbage til de gode gamle dyder, der giver bobler i maven - og den rigtige mad på tallerkenen.