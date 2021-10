Se billedserie To dage før den store jubilæumsfest mødtes Jernløse Husholdnings bestyrelse for at fortælle Nordvestnyt om de mange gode år. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Henkogning og hækling er fortid: Nu bruges tiden på ture og foredrag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Henkogning og hækling er fortid: Nu bruges tiden på ture og foredrag

Holbæk - 05. oktober 2021 kl. 16:24 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

I 1930 så en ny forening dagens lys i Jernløse: Husholdningsforeningen for Jernløse og omegn. Foreningens formål var at varetage husmoderstandens interesser og bidrage til at fremme økonomi, sparsommelighed og flid, såvel hjemme som i samfundshusholdningen.

Dengang var der kurser i henkogning, hækling og syning og medlemmerne kunne komme til foredrag om 'Den jævne husmoders betydning for samfundet'.

Under krigen, nærmere bestemt i 1942, fik medlemmerne rationeringsmæker, så der kunne koges marmelade.

Foreningen var lidt af et tilløbsstykke og når den holdt fest, var der 200-300 deltagere, men som den nuværende formand Aase Saabye bemærker, så var det også før der var noget, der hed TV.

Jubilæumsfest Aase Saabye har været med i foreningen siden 1974, hvor hun netop var flyttet til Jernløse. Dengang var foreningen en del af DSDH, 'De samvirkende danske Husholdningsforeninger'. Sammenslutningen er i dag opløst.

I dag holder foreningen ikke helt så store fester som tidligere, men den er stadig meget populær og har 56 aktive medlemmer samt 23 passive. Bestyrelsen består af syv kvinder, som nyder at mødes og planlægge den kommende sæson.

I morgen, onsdag den 6. oktober, bliver 90 års-jubilæet holdt. Og det glæder bestyrelsen sig til, for det har været planlagt flere gange for så at blive aflyst på grund af Covid-19.

- Vi holder fest i Vommevad, hvor 60 er tilmeldt. Efter en velkomstdrink får vi middag og kaffe og så kommer John og H.C. og spiller og synger, fortæller Aase Saabye.

Holder fast i navn Selvom man i dag ikke hører meget om husholdningsforeninger, lever mange af dem stadig i bedste velgående, ligesom foreningen i Jernløse. Der er dog en del af foreningerne, der har skiftet navn. Men det har Jernløse Husholdningsforening ikke tænkt sig. - Det ville være helt forkert at finde på et andet navn, når vi i 90 år har heddet dette, siger bestyrelsesmedlem Inge Pedersen. Og resten af bestyrelsen er enige. Inger Nicolaisen fortæller dog, at hun har oplevet, at foreningens navn virker afskrækkende på nogen.

Til højre ses Aase Saabye, som er formand for Jernløse Husholdningsforening. Til venstre ses Inger Nicolaisen. Foto: Per Christensen Artiklen fortsætter under billedet

- Jeg spurgte en nabo, om hun ikke har lyst til at blive medlem, men hun synes ikke, at en husholdningsforening, er noget for hende, fortæller Inger.

En gang om året holder foreningen et meget populært arrangement, de kalder 'Husmordag'.

- Vi starter altid med en kort andagt i Nr. Jernløse Kirke og derefter er der to foredrag samt middag og eftermiddagskaffe i Vommevad, fortæller Aase Saabye.

I år bliver husmordagen holdt tirsdag den 2. november og foredragsholderne er Ann Mariager, der taler om 'Velopdragne kvinder skaber sjældent historie' og Niels Ole Frederiksen, som holder foredraget 'Da lysekronen faldt ned i lagkagen'.

Alle bestyrelsesmedlemmer har til opgave at stå for et arrangement. Og udover foredrag tager foreningen på ture.

- Vi har været mange steder efterhånden, blandt andet på Samsø og Sofiero i Sverige. Det foregår med bus og der plejer at være mange deltagere, fortæller bestyrelsesmedlem Grethe Jensen.

Når Holbæk Museum holder sit årlige teselskab for byens foreninger, er Jernløse Husholdningsforening også med og den dag ser de frem til.

- Det er meget hyggeligt at være med til og vi får spist rigtig mange kager, smiler Inger Nicolaisen.

De yngre har for travlt Kvinderne i bestyrelsen er gået på pension og har derfor tid til at arrangere og deltage i de mange arrangementer. Men de så gerne, at der også kom nogle yngre kvinder med.

- Det er svært at få yngre kvinder til at deltage, fordi de har for travlt. Vores egne døtre og svigerdøtre har heller ikke tid, men vi har haft nogle yngre førtidspensionister som medlem, fortæller Inger Nicolaisen.

Inge Pedersen er den i bestyrelsen, der har været medlem længst.

- Jeg meldte mig ind i 1969 og dengang var foreningen også meget populær. Det fortsatte ind i 1970'erne og 80'erne, hvor vi var mere end 100, når vi holdt fest, fortæller Inge Pedersen.

Birthe Petersen, som er menigt medlem, er den, der har været med længst.

- Birthe meldte sig ind, da hun var en ung pige og i dag er hun sidst i 80'erne, fortæller Aase Saabye.

Vandgymnastik og stavgang I tidens løb har der været mange gode oplevelser.

- Vi har været til modeshow og selv gået modeshow. Vores ture er altid dejlige og foredragene er som regel en fornøjelse, siger Aase Saabye.

Medlemmerne mødes ofte også i andre sammenhænge. Fx går nogle af dem til vandgymnastik og stavgang sammen. Flere er også medlem af Røde Kors' nørklegruppe.

- Vi kender hinanden rigtig godt og hygger os i hinandens selskab. Der er aldrig uvenskab , men altid god stemning, siger Inger Nicolaisen.

Nye medlemmer er velkomne og man kan kontakte Aase Saabye på mail: aase.saabye@gmail.com, hvis man har lyst til at høre mere om foreningen.

I dag koster et medlemsskab 200 kr. I 1930 skulle man betale to kr. for at være medlem, hvis man var husmor. Unge piger under 22 år kunne nøjes med at betale en krone.

Jernløse Lokalhistorisk Forening har i tidens løb fået overdraget foreningens protokoller og dermed bevares historien om det vigtige fællesskab, foreningen har været og er for Jernløses kvinder.