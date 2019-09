Se billedserie Politiet havde øjne i natten og fulgte med i våbenhandlen. Foto: Thomas Olsen

Hemmelige politiobservatører fulgte med i natlig våbenhandel

Holbæk - 06. september 2019 kl. 12:20 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kunne have været den perfekte ramme for lyssky affærer, da fire mænd i timerne omkring midnat mødtes i et skovområde ved Sølystvej i Jyderup natten mellem 17. og 18. januar i år.

Men politiet havde øjne i natten i form af et specialuddannet observationshold, der i dagene op til det natlige møde havde overvåget og aflyttet flere af mændene.

Det førte kort efter mødet i skoven til, at de fire mænd samt en femte, der på samme tid befandt sig et sted i Storkøbenhavn, blev anholdt på mistanke om handel med et såkaldt side-by-side haglgevær i den januarmørke skov.

Retten i Holbæk tog torsdag hul på sagen mod tre af de fem mænd, der er tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder - en bestemmelse i straffeloven, der udløser mindst to års fængsel til hver, hvis retten finder dem skyldige.

De to andre mænd er allerede hver især idømt to år og tre måneders fængsel.

Når deres sager allerede er afgjort, skyldes det, at de begge har erkendt sig skyldige. Sagerne har været kørt som tilståelsessager.

Omvendt nægter de tre mænd - to på 24 og én på 27 år - sig skyldige, og derfor kører sagen mod dem nu over fire retsdage med forventet dom i slutningen af september. Det er politiets enhed til efterforskning af organiseret kriminalitet, Særlig Efterforskning Øst, der kører sagen.

Den opstod, fordi politiet midt i januar fik efterretninger om, at den ene af de allerede dømte mænd var i færd med at skaffe sig et våben, fordi han og en af de nu tiltalte havde nogle »uoverensstemmelser« med flere andre personer.

Politiet begyndte herefter at aflytte hans telefon, og i de følgende dage blev aflytningen udvidet til også at omfatte flere andre personer i hans omgangskreds, ligesom der blev iværksat egentlig overvågning af flere mistænkte.

Det førte til, at betjente fra Københavns Politi og Særlig Efterforskning Øst om natten den 18. januar anholdt de fire personer to forskellige steder i og omkring Jyderup og den femte i københavnsområdet.

Derfor spiller de politifolk, der deltog i den hemmelige observation af mændene en central rolle som vidner, når sagen rulles op i løbet af september.

Ved retsmødet torsdag besluttede retten efter ønske fra anklager Thomas Fovig, Særlig Efterforskning Øst, at tre politifolk, der er indkaldt som vidner i sagen senere på måneden, får lov til at vidne anonymt, uden at deres navn kommer frem i retten.

Samtidig skal deres vidneforklaringer afgives bag lukkede døre, og de tre tiltalte mænd må ikke være til stede i retslokalet, men må lytte med fra et andet lokale.

Det sker for at beskytte betjentene, der har som primær arbejdsopgave at overvåge personer, og der vil være en risiko for, at de vil blive genkendt på andre opgaver, hvis de ikke er anonyme i retten, mente anklageren.

Forsvarsadvokat Klaus Jensen, der repræsenterer den ene af de to 24-årige tiltalte mænd, mente godt, at anonymiteten kunne opretholdes, selv om de tiltalte fik lov til at være til stede i retssalen, men retten valgte at følge anklagerens anmodning.

Ifølge anklageskriftet har de tre nu tiltalte haft forskellige roller i forbindelse med våbenhandlen. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den ene af de to 24-årige havde aftalt med én af de allerede dømte, at de skulle anskaffe et skydevåben, fordi de havde haft uoverensstemmelser med flere personer, heriblandt én navngiven.

Under torsdagens retsmøde kom det frem, at uoverensstemmelserne muligvis bundede i afpresning af den dømte og den tiltalte, der delte lejlighed i en forstad til København.

Den 24-årige nægter dog, at han kendte til planerne om at anskaffe et våben, og som den eneste blev han ikke anholdt i Jyderup i forbindelse med overdragelsen af våbnet, men i sin bil nord for København. Det skete stort set samtidig med, at de øvrige blev anholdt, idet politiet også holdt ham under observation.

Den anden 24-årige nægter sig også skyldig, selv om han sammen med den allerede dømte kørte fra København til Jyderup den pågældende aften. Han forklarede torsdag i retten, at han først undervejs i bilen fik at vide, at de skulle hente et våben og ikke nogle penge hos en af den anden mands kunder, som han ellers havde fået indtryk af.

Men den tiltalte havde ikke mulighed for at springe fra, selv om han ikke brød sig om situationen og følte sig presset til at køre med til Jyderup.

Som den eneste er han ikke varetægtsfængslet, mens begge de andre tiltalte har været fængslet siden anholdelsen i januar.

Selv om sagen har sit udspring i en personlig konflikt i København, har flere af de involverede personer tilknytning til Holbæk-egnen.

Foruden de to 24-årige er også en 27-årig mand tiltalt i sagen. Han skal ifølge anklageskriftet sammen med den anden af de dømte efter aftale have leveret haglgeværet i skoven.

Han nægter sig skyldig, men han nåede ikke at afgive forklaring i retten torsdag, så hans version af sagen er indtil videre ukendt, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.