Se billedserie Sådan ser en del af den nybyggede bane hos RC Klub Jyderup på Solvænget ud. På søndag er der åbent hus. Privatfoto

Helt ny klub for fjernstyrede biler holder åbent hus

Holbæk - 27. maj 2021 kl. 05:54 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der er blevet arbejdet flittigt hen over vinteren for at omdanne de tidligere virksomhedslokaler på Solvænget 13 i Jyderup til en helt ny bane for fjernstyrede biler.

Det er den nystiftede RC Klub Jyderup, der nu er så langt i arbejdet med at renovere og bygge baner, at man på søndag den 30. maj mellem klokken 9 og 17 slår dørene op til åbent hus for alle interesserede.

RC er den engelske forkortelse for radiostyrede - eller fjernstyrede - biler, og de nye faciliteter på Solvænget lyder som et sandt eldorado, hvis man har et blødt punkt for disse.

Her er der omkring 700 kvadratmeter indendørs, men RC Klub Jyderup har også anlagt en bane udendørs. Det er blandt andet en grusgrav til bilerne.

Klubben kører mest med biler mellem skala 1:16 og 1:14.

Lå tidligere i Tjæreby Søren Brøns, der ét af de nuværende syv medlemmer af RC Klub Jyderup, fortæller, at medlemmerne har brugt vintermånederne på at renovere lokalerne og bygge banerne.

- Vi har været i gang med at køre nogle gange, men på søndag vil vi gerne invitere alle til at se, hvad vi kan tilbyde. Der er både plads til flere medlemmer, men man vil også kunne køre her mod dagsbetaling, siger Søren Brøns.

Medlemmerne kommer fra forskellige dele af Sjælland, og den nye RC Klub Jyderup er stiftet af folk, der tidligere var med i en lignende klub i Tjæreby ved Roskilde. Den måtte lukke, da foreningen ikke længere kunne leje sig ind i de daværende lokaler.

Men nu er det altså lykkedes at finde nye faciliteter i Jyderup.

Ved åbent hus på søndag vil der foruden at se og prøve de nyanlagte baner også være mulighed for at købe produkter fra en af landets største forhandlere af RC-biler, som er til stede med en stand.