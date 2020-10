Se billedserie På grund af coronareglerne kunne kun ganske få orøboere være med i Orøhallen. Men mødet blev også live-streamet, og der kom mange spørgsmål pr. sms fra orøboere, som fulgte med derhjemme.

Helikoptere og lynfærge skal sikre orøboerne

Holbæk - 02. oktober 2020 kl. 10:04 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

- Vi vil i langt højere grad bruge akuthelikopteren. Også til for eksempel transport af en ældre medicinsk patient.

Det sagde Benny Jørgensen, direktør for Præhospitalt Center i Region Sjælland, da han torsdag aften var gæst på et møde i Orøhallen, hvor der blev orienteret om det nye beredskab for øen.

Anledningen er, at Østre Færge fra og med torsdag ikke længere vil stå til rådighed i nattetimerne. Dermed er der et hul i beredskabet i nattetimerne.

Og det er dét hul, som politi, brandvæsen og Region Sjælland i denne uge lynhurtigt fandt en løsning på - med Holbæk Kommune som makker, ikke mindst fordi den kommunale Orø-færgen nu overtager opgaven med at sejle om natten, hvis der er brug for det.

Natberedskabet består således af en kombination af helikopter og Orøfærgen. I dagtimerne vil man gerne bruge trækfærgen, stort set som man plejer.

Mødet i Orøhallen havde kun få deltagere på grund af coronarestriktioner, men det blev også streamet live, og der var en del, som fulgte med hjemmefra.

I hvert fald kom der mange spørgsmål pr. sms fra orøboere, som ikke kunne være med til mødet i Orøhallen.

Fra myndighedernes side mødte tre direktører, to chefer og en politiinspektør, og det var i sig selv en demonstration af, at brandvæsen, politi, region og kommune har taget sagen meget alvorligt.

Østre Færge må melde ud Da det nye beredskab forudsætter, at man stadig kan bruge trækfærgen i dagtimerne, er det selvsagt vigtigt, om man nu også kan regne med Østre Færge i dagtimerne.

Men kan man nu det? blev der spurgt. For indtil 1. oktober var det fast rutine, at ambulancer sprang køen over og kom over med trækfærgen med det samme.

- Hvad nu hvis Østre Færge siger nej til at give ambulancen fortrinsret? lød et af spørgsmålene.

En anden orøboer pegede dog på, at det er strafbart, hvis man bringer nogen i fare ved at undlade at hjælpe. Med andre ord: Østre Færge vil have svært ved at sige nej.

Benny Jørgensen fra Præhospitalt Center fangede, at der under alle omstændigheder er en usikkerhed blandt orøboerne - en usikkerhed, som må ryddes af vejen. Og han lovede, at han i dag, fredag, vil kontakte Østre Færge.

- Hidtil har aftalen været, at vi ringer i forvejen, og så er færgen klar til at sejle os over, når vi ankommer. Så mit spørgsmål til rederen bliver helt simpelt »Gælder den aftale stadig, eller gælder den ikke?« Hvis svaret er nej, har vi en ny situation, vi skal have løst, sagde Benny Jørgensen.

At man kan bruge trækfærgen i dagtimerne, er temmelig vigtigt.

For hvis Orø-færgen skal kunne rykke hurtigt fra Holbæk til Orø med en ambulance, forudsætter det, at den faktisk ligger klar i Holbæk og ikke befinder sig et eller andet sted mellem Holbæk og Orø, sådan som den ofte gør i dagtimerne.

I nattetimerne er Orø-færgen til gengæld en løsning, som giver lige så hurtig responstid som man hidtil har haft med trækfærgen. For nok er sejlturen længere, men man sparer den lange køretur fra Holbæk til Vellerup, hvor trækfærgen sejler fra.