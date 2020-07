Helikopter og politi kaldt til formodet drukne-ulykke ved Orø

Søndag sidst på eftermiddagen var der frygt for, at der var sket en drukne-ulykke, da en familie fra København badede ved Orø. En kvinde og hendes fire-årige datter var ude at bade fra stranden i nærheden af Nørrestængevej. Faderen blev bekymret for, at de to var svømmet ud fra og ikke langs med stranden, og på et tidspunkt - omkring klokken 17 - alarmerede han politiet.