Se billedserie Søren Bøtker Pedersen ser fremad og glæder sig over at Jyderup by og område er inde i en god udvikling, corona eller ej. Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: Hele byen tilpasser sig corona-restriktionerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hele byen tilpasser sig corona-restriktionerne

Holbæk - 27. oktober 2020 kl. 07:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Formanden for Jyderup Erhvervsforening, Søren Bøtker Pedersen, ser corona som en udfordring, men ikke som en bremseklods for byen.

- Vi forsøger at navigere os igennem, blandt andet med tilpasning af vores arrangementer og lignende, fortæller han.

De planlagte Torvedage og Byfesten tidligere på året måtte aflyses, og blev erstattet af andre former for bymæssige aktiviteter, hvor forsamlingsforbuddet kunne overholdes. Som det ser ud lige nu, bliver årets lystænding markeret i Jyderup, men på en anden måde end man er vant til.

- Vi vil gerne glæde byens borgere og børnene, men det skal foregå på en forsvarlig og lovlig måde, så det er klart at vi ikke kan invitere alle hen omkring juletræet, så aktiviteterne bliver decentraliseret og fordelt over hele byen. På den måde kan vi overholde forsamlingsforbuddet. Vi regner med, at der vil være flere enkeltstående butikker med egne aktiviteter - og julemandsbesøg på en helt ny måde. Butiksudvalget er ved at planlægge det hele, og vi skal nok få et godt arrangement ud af det, men vi tager det meget alvorligt at være en smittesikker by, siger formanden.

Da avisen møder formanden, falder snakken også på, hvordan Jyderup som erhvervs - og handelsby klarer situationen omkring corona.

- Erhvervslivet som sådan klarer sig stort set godt, og vi har fået flere medlemmer i foreningen siden corona startede. Nu er vi 121 medlemmer, der støtter op om byen, kunderne og hinanden, siger formanden.

Søren Bøtker Pedersen fortæller også, at man i forbindelse med corona, forudså at nogle erhverv ville blive hårdt ramt. Derfor tilbød man medlemmerne, at søge om kontingentfritagelse i årets andet kvartal. Idéen blev godt modtaget, men under 10 procent tog imod tilbuddet.

Byens gæster vil måske have lagt mærke til at byen er efterårsudsmykket.

- Vi gør meget for, at byen skal være pæn og indbydende, og har blandt andet fået efterårs-tilplantet blomsterkummer og kasser med lyng og lignende i efterårets flotte farver, ligesom butiksudvalget har halloweenpyntet byen med halm og græskar foran butikkerne. I forhold til blomsterkummerne har vi indgået samarbejde med Holbæk Byforum og kommunen om at deres indhold skal være tidssvarende hele året.

Han runder af med at glæde sig over den gode udvikling, som Jyderup by og område i øjeblikket oplever.

- Skal vi se længere fremad, kan vi glæde os til et grønnere byrum og at området »Jyderup Nord« er blevet solgt og skal bebygges med nye boliger. Sammenholdt med at byen forhåbentligt også bliver hjemsted for det nye erhvervsvaskeri, er det også tegn på at Jyderup er i en god udvikling, corona eller ej, slutter formanden.