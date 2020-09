Hvis 90 procent af alle, der færdes i byen, har smittestop-appen tændt, vil coronavirus kunne holdes uden for bygrænsen. Foto: Margit Pedersen

Hel by vil være landets mest coronasikre

Holbæk - 17. september 2020 kl. 15:44 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Målet er at gøre hele byen til Danmarks mest coronasikre og coronafri. Midlet er at få 90 procent af alle, der bor, arbejder og færdes i byen, til at have tændt for den landsdækkende app Smittestop.

- Jyderup har omkring 4000 indbyggere. Det er en lille by af en vis størrelse, hvor det er muligt at mobilisere mange og måle resultatet. Vi vil med præmier, rabatter og konkurrencer motivere til at downloade og have smittestop-appen tændt, så smittekæder hurtigt kan opspores og standses, forklarer Jais Lauritsen fra initiativgruppen.

Med»Sikker by« plakater viser Jyderup, at man passer på hianden, tilføjer han.

Kampagnen skydes i gang på lørdag og på et tidspunkt, hvor smittetallet stiger.

Det er ingen undskyldning, at man ikke kan finde ud af at downloade appen. Elever fra Jyderup Højskole og ansatte i byens butikker står klar til at hjælpe.

- Det vil være heldigt, hvis vi fandt løsningen, og det på en positiv måde uden at skulle lukke ned eller kræve mundbind overalt. Vi skal leve med coronavirus længe, og det er ikke kun et storbyproblem, fastslår han.

Efter nogle uger er planen at gå ud og spørge folk i butikker, om de bruger appen.

Fra start har den bredt sammensatte initiativgruppe fået opbakning fra erhvervslivet, foreninger og institutioner.

Til nu er omkring 25 butikker og erhvervsdrivende klar med rabatter, præmier og konkurrencer, og på hjemmesiden sikkerby.dk vil der løbende være opdateringer.

- Kald os bare en pilotby. Ideen må gerne lånes af andre byer, og vi får en platform, hvor vi kan kommunikere ud, hvis der kommer andre trusler a la en virus, fastslår Søren Bøtker Pedersen fra initiativgruppen.

Med appen kan myndighederne hurtigt give melding, hvis nogen har værer i nærheden af en person, som er testet positiv. Samtidig kan smittekæder hurtigt opspores og folk opfordres til at lade sig teste.