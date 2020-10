Artiklen: Havnepark har brug for 20.000 tons jord

Havnepark har brug for 20.000 tons jord

Nu er der udsigt til, at den afspærrede Ny Hage i Holbæk Havn kan åbnes og blive til en offentlig park.

Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog onsdag aften, at man nu skal i gang med at lukke hagen som deponi. I stedet skal der køres ny jord på som den første forberedelse til at forvandle hagen til en bypark.