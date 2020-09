Haveråd: Lad dig ikke terrorisere af havens overflod

Drop den dårlige samvittighed over bær og frugt, der ender på jorden, det skal ikke afholde nogen fra at have frugttræer og bærbuske. For der er noget særligt ved at gå i haven og finde modne bær til morgenmaden, spise solmodne jordbær og plukke og gnaske et modent æble. Samtidig er frugthaven god for krop og sind, fugle, insekter og klima. Frugthaven er et godt sted at være, fastslår Maren Korsgaard, Kagerup.