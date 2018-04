Se billedserie Tommy og Lia Skov bor i lejlighed med fjordudsigt, men købte for fire år siden et kolonihavehus. Foto: Hans Jørgen Johansen

Havedrømme: Lejere vælger hus i kolonihaveforeninger

Holbæk - 22. april 2018

Jeg står på en lang grussti i Haveforeningen Rørvangsparken i Holbæk.

Mellem rækken af huse tager solen fat i mit ansigt og minder mig om mit første kys, da jeg mærker varmen tage bo i mine kinder. Temperaturen har netop sneget sig over 25 grader, ligesom flere har sneget sig ud i haven.

To af dem er Tommy og Lia Skov. De deler efternavn, fordi de er gift. Og så deler de også en kolonihave. Det gør de, fordi de normalt bor i en lejlighed langt oppe og væk fra alt, der hedder jord og have.

Havedrømme - Vi bor på Pakhusstræde med udsigt over vandet, men jeg manglede noget. Den friske luft og det, at jeg kan gå og nusse om ting. Her skal jeg ikke spørge om lov, hvis jeg vil sætte fire brædder op, fortæller Tommy Skov.

Men Tommy og Lia Skov er langt fra de eneste, der går med havedrømme, selvom de er flyttet i lejlighed.

I 2016 opgjorde boligportalen Boliga en liste over de mest søgte ord på deres hjemmeside. Her lå »have« på en fjerdeplads, mens »kolonihave« lå på en femteplads med i alt 20.023 søgninger.

Og den tendens undrer ikke Tommy Skov, som selv oplever, at flere søger mod kolonihavehuse.

- Ved siden af os har et ungt par lige købt en grund. Det koster jo som regel ikke meget at anskaffe sig og her er plads til en større kreativ frihed, forklarer han.

Et fristed Længere nede ad vejen fortsætter de varme sommerfølelser. Og det samme gør historien om at købe kolonihavehus ved siden af sin lejlighed.

Thomas Friis bor normalt i en lejlighed i Holbæk sammen med sin kone og de hjemmeboende af deres børn. Men hele sommerferien bor de her i Rørvangsparken.

- Det er simpelthen et fristed. Ganske enkelt. Og så har man hele tiden gang i nye projekter, fortæller Thomas Friis.

Sidste år lavede han en udestue. Og for tiden er han i gang med at bygge en terrasse. Det er et stort projekt, forklarer han.

- Men det bliver aldrig kedeligt. Og så får jeg udsigten over vandet med, mens jeg går og ordner ting, siger han og peger ud mod den bagerste del af haven.

Efter havens afslutning ligger en stor sø. Det er den, Thomas Friis har blikket rettet mod. Her fisker børnene ofte, forklarer han. Og så kan de bruge flere timer med en fiskestang i hænderne i stedet for en smartphone.

I alt er de fem børn, hvor fire af dem er drenge, og en enkelt af dem er en pige. Den yngste, Noel på syv år, er i gang med at vise tricks på en trampolin i haven. Han har lært dem af sin storebror, fortæller han.

- Det er sjovt, fordi solen skinner. I lejligheden ville jeg nok bare have spillet spil på en mobil, får han sagt, inden han lidt forpustet laver den næste saltomortale.

- Yes! fremstønner han, da han igen lander på benene.