Betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi sigtede tirsdag aften en 20-årig mand fra Jyderup for besiddelse af euforiserende stoffer.

Hashrygere ved stadion

En patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi mødte tirsdag aften klokken 20.30 en mindre gruppe unge mænd ved det gamle stadion på Borgmestergårdsvej i Holbæk. Politiet mistænkte, at de fire i gruppen, som var mellem 17 og 24 år og alle fra Holbæk Kommune, havde røget hash, så de blev visiteret for at se, om de havde narko på sig.