Lidt paradoksalt har to politikeres farvel til Lokallisten givet listen nyt liv, konstaterer Finn Martensen, som i aftes blev genvalgt som formand for Lokallisten.

Har fået ny luft efter mavepuster

Baggrunden for generalforsamlingen var lidt dyster:

I sidste måned sagde to af listens tre medlemmer i kommunalbestyrelsen farvel og meldte sig ind hos S. Efter Lars Qvist og Susanne Utofts exit er Finn Martensen alene om at repræsentere listen i byrådssalen i Holbæk.

- Men vi er ikke i opløsning. Tværtimod har uroen givet ny interesse for Lokallisten. Vi fået henvendelser fra 20-30 borgere forskellige steder i kommunen. De synes, vi skal fortsætte. Og mange af dem vil også gerne selv gøre en indsats, fortæller Finn Martensen, som blev genvalgt som formand på generalforsamlingen i går.

Ud over ham sidder Torsten Sylvest, Lars Schan- dorff, Jan Floor og Jørgen Nielsen i bestyrelsen.

Nyt program

- Vi holder et nyt møde den 2. april. Her skal vi fordele opgaver, organisere arbejdet og i gang med at inddrage de nye, som gerne vil være med, siger Finn Martensen og fortsætter: