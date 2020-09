Har du set skiltene? Nu skal farten ned i uheldsramt vejkryds

Det blev slået fast i den trafiksikkerhedsplan for 2020-25, som Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog sidste år - og som politikerne også har kastet otte millioner kroner efter for at forbedre trafiksikkerheden udvalgte steder.

Svingbaner og helleanlæg

Afstribningen skal laves i forbindelse med, at Roskildevej, der hidtil har haft to baner i hver retning, nu udstyres med svingbaner for bilister, der skal til højre ad henholdsvis Omfartsvejen og Eriksholmvej. Svingbanen til Eriksholmvej bliver samtidig busbane for busserne mod Holbæk.