Har du også undret dig: Derfor kan du høre kampfly og helikoptere

Odsherred danner i denne uge nemlig rammen om en større militærøvelse, der går under navnet »SOEX«. Her deltager blandt andet F-16 kampfly samt helikoptere - både en stor Seahawk og de lidt mindre Fennec-helikoptere

Ifølge Forsvaret kan man forvente, at der vil være flyvninger til sent torsdag og igen fredag, indtil øvelsen afsluttes ved middagstid.

- Vi beklager de forstyrrelser, det måtte give for folk i Odsherred og det berørte område. Men det er nogle gange nødvendigt at tilsidesætte roen for at skabe så realistiske scenarier som muligt for vores soldater, siger pressevagt Lars Skjoldan.