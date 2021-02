Se billedserie Chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård, opfordrer til, at man fortsat handler lokalt med de salgskanaler, som eksisterer igennem corona-nedlukningen. Foto Jette Bundgaard.

Handl lokalt selvom butikkerne er lukkede

Holbæk - 16. februar 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

På Holbæk Byforums hjemmeside kan man finde en oversigt over de medlemsbutikker, som fortsat er tilgængelige for bestillinger på forskellig vis. Nogle har en egentlig webshop, andre click-and-collect og atter andre handler med kunderne via de sociale medier.

- Der er masser af muligheder for fortsat at handle lokalt, og vi sørger for at oversigten hele tiden er opdateret, siger chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård. Han hilser den seneste melding fra regeringen om, at små butikker nu også kan modtage betaling i døren, velkommen.

- Det er et lille skridt i den rigtige retning og en mulighed for de forretninger, som ikke har en webshop, siger han. Jan Vestergård fortæller også, at flere af medlemsbutikkerne er begyndt at holde online-auktioner eller modeshows med livestream på Facebook:

- Det fungerer på den måde, at der sidder en person foran kameraet og præsenterer varerne, en bag kameraet, og en tredje som holder øje med kommentarfeltet, hvor kunderne byder på varerne, forklarer han.

Oversigten over handle-mulighederne findes på www.holbaekbyforum.dk.