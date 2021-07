Sytter Kristensen, Handicaprådet, ser fornuft i en klokken 16-16-ordning. Men systemet er stadig unødigt stift. Foto: Per Christensen

Handicap: Familier skal spare på aflastning

Holbæk - 14. juli 2021 kl. 07:35 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

I næste måned skal Holbæk Kommunes socialudvalg tage stilling til to forslag, som kan mindske det merforbrug på udvalgets område, som blev konstateret få måneder inde i 2021.

Tilsammen skal de to forslag - eller »handleplaner«, som de kaldes - give en besparelse på 1,9 millioner kroner i år og tre millioner i de kommende år.

Begge forslag handler om børn med en eller anden form for handicap.

I det ene tilfælde gælder det familier, som har det handicappede barn boende hjemme.

Her kan forældrene få en friweekend, hvor barnet i stedet passes af en plejefamilie. Men udgifterne til ordningen stikker af.

Serviceniveauet i kommunen er defineret som 52 døgn pr. år inklusive ferie. I praksis er der i vidt omfang tale om weekendaflastning, hvor plejefamilien passer barnet fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.

Slut søndag klokken 12 Men kommunens aftaler med plejefamilierne siger, at der afregnes pr. døgn, og døgnet starter klokken 12.

Men fredag klokken 12 til søndag klokken 12 er temmelig upraktisk for forældrene.

De første timer fra klokken 12 fredag er børnene ofte i en eller anden form for tilbud, så det er svært at udnytte aflastningen de første eftermiddagstimer.

Og søndag skal forældrene være hos aflastningsfamilien allerede klokken 12. Ofte er der transporttid, så forældrene skal køre af sted tidligere på formiddagen, og dermed værdien af søndagsaflastningen meget beskeden, hvis man holder hårdt på reglerne.

Accepterede tre døgn Her har praksis imidlertid været, at forældrene kunne vente med at hente barnet til søndag eftermiddag - mod at kommunen så betalte plejefamilien for et tredje døgn.

Denne praksis har været med til at få budgetterne til at skride, og oplægget fra administrationen var derfor, at kommunen nu skal holde fast i, at der er tale om to døgn og ikke tre.

Hos Handicaprådet har formanden, Sytter Kristensen, tidligere udtalt sig kritisk om forslaget.

Handicapråd: For stramt Hun konstaterer, at en stram praksis vil skære ned på den tid, familierne aflastes. Det kan få nogle forældre til helt at opgive at have barnet boende hjemme, og så skal kommunen finde en dyr institutionsplads. Derved risikerer man at ende med flere udgifter og ikke færre.

Nu 16 til 16 I forslaget, som politikerne skal se på i august, kommer kommunen forældrene lidt i møde.

I stedet for, at aflastningen altid starter og slutter præcis klokken 12, lægges der op til, at de to døgn kan starte og slutte på et eller andet tidspunkt mellem klokken 14 og 16.

Derved passer klokkeslættene lidt bedre til de reelle behov. Men tanken er altså stadig, at kommunen skal sige nej til tre døgn.

I år ventes dette forslag at kunne mindske merforbruget på socialområdet med en million kroner. Fra næste år er den forventede besparelse på 1,5 millioner kroner.

16-16 er bedre, men ... Handicaprådet er stadig ikke trygge ved ordningen. I et høringssvar bemærker Sytter Kristensen, at fredag klokken 16 til søndag klokken 16 kan være en god løsning for nogle.

Men rådet ser hellere, at familien får et antal døgn udmålt i timer.

Så kan familien og plejefamilien sammen planlægge, hvordan timerne skal fordeles.