Se billedserie Jonathan Steffen er heldig, han bor på Søbæk Have, hvor der er vaccineret med den rette vaccine på botilbuddet for voksne med udviklingshæmning. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Handcappede røg på personalelisten og vaccineret med forkert medicin

Holbæk - 04. marts 2021 kl. 16:10 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det har undret forældre til voksne med handicap, at deres børn på botilbud ikke er vaccineret samtidig med ældre på plejecentre. Men så kom tilbuddet om vaccination i e-boksen, der blev booket tid, og forældre kørte beboere på det private botilbud Kildehaven i Svinninge til et vaccinationssted og det første stik - med vaccinen fra AstraZeneca, der gives til sundhedspersonale.

Det er en dobbeltfejl, fordi beboerne ved en fejl er landet på en forkert liste og kategoriseret som personale, forklarer Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet i Holbæk Kommune.

- Vi ved ikke, hvor fejlen er opstået, om det os eller seruminstituttet, som vi har sendt lister til over beboere og personale. Fejlen bliver ændret, så beboerne vaccineres på botilbuddet med vaccine fra Pfizer-BioNTech eller Moderna, tilføjer hun.

Det gælder dog ikke de beboere, der nåede at blive vaccineret, deres andet stik bliver også med vaccinen fra AstraZeneca.

Fejlen kan også være sket på de kommunale tilbud Tåstrup Stræde og Tåstrup Have i Holbæk, bemærker Charlotte Larsen.

Det er ved at blive undersøgt, men selv om fejlen rettes, må beboerne og deres pårørende dér og på Kildehaven kigge langt efter »vaccinebussen«. Region Sjælland følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om at vaccinere de ældste først.

Næste vaccinationssted ser ud til at blive seniorbofællesskabet på Skriverensvej i Holbæk, hvor man er ved at forberede vaccinationsdagen, tilføjer hun.

Kildehaven er et botilbud til unge voksne med handicap, og heller ikke på Tåstrup Stræde og Tåstrup Have er der mange beboere over 65 år.

Men den prioritering er også en fejl eller en forkert tolkning af retningslinjerne, mener Sytter Kristensen, formand for Holbæk Handicapråd.

- Jeg har spurgt LEV (landsorganisationen for borgere med udviklingshæmning), der oplyser, at ikke alle regioner udvælger botilbud efter alder, bemærker hun.

Sytter Kristensen undrer sig i det hele taget over prioriteringen.

- Restriktioner på plejecentre med begrænsning i antal besøgende gælder også på botilbud. Men da man vaccinerede på plejecentre, var botilbud åbenbart ikke på linje med plejecentre. Det giver for mig ingen mening, fastslår hun.

Nu er regionen i færd med at vaccinere på botilbud. Alle beboere, der ville og kunne, har fået første stik på botilbuddet Søbæk Have i Jyderup for voksne med udviklingshæmning. Næste stik gives den 22. marts.

- Jeg tænker lidt, det måske var fordi, jeg råbte op. Men det er nok fordi, mange på Søbæk Have er over 65 år. Og det gik godt, stor ros til dem, der vaccinerer. De forstod at takle Jonathan, der næsten ikke reagerede på stikket, siger Dieter Steffen.

Han er glad for, at hans 40-årige søn Jonathan Steffen nu er vaccineret og med Pfizer-BioNTech vaccinen.

Dieter Steffen frygtede, at beboere på botilbud kom til sidst, fordi de ikke stod på listen over særligt sårbare.

Det på trods af, at blandt andet borgere med Downs Syndrom er født med lavt immunforsvar, lyder det med undren fra Sytter Kristensen.