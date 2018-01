Se billedserie Daniel Shojae, 24 år, overtog Telekæden i april måned sidste år og fik indfriet sin drøm om at blive selvstændig. Foto Jette Bundgaard.

Han kom hertil som uledsaget flygtning

Holbæk - 26. januar 2018 kl. 20:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Daniel Shojae overtog Telekæden i april måned sidste år, og forretningen flyttede samtidig fra hjørnet af Ahlgade og Smedelundsgade til den nuværende adresse Smedelundsgade 2D. Daniel Shojae havde i forbindelse med opstarten hjælp af David Lohmann, som stadig hjælper til med det administrative arbejde. Relationen mellem dem går tilbage til dengang, Daniel Shojae kom til Danmark som uledsaget flygtning i 2010.

- Jeg hentede Daniel i Røde Kors flygtningecenter Sandvad ved Vejle, og derefter boede han i ungdomskollegiet i Rosenvænget, hvor jeg er leder, fortæller David Lohmann. - Da Daniel skulle hjælpes videre og finde et job, virkede det oplagt at finde et sted, hvor han kunne bruge sin fingerfærdighed. Daniel fik i 2012 en læreplads i Telekæden her i Holbæk. Da det sidste år blev muligt at overtage forretningen, hjalp jeg ham med at få det til at lykkes.

Daniel Shojae har været vant til at klare sig selv, fra han var ganske lille. Han kom som 10-årig fra Afghanistan til Iran, hvor han boede hos sin onkel og arbejdede på en fabrik, hvor man syede tøj. Glæden ved at arbejde med sine hænder har han stadig - og selv om telefonerne og computerne er kommet i front, kan han stadig godt lide at sy i sin fritid. Indimellem er det dog svært at finde tiden til det:

- Jeg har altid drømt om at blive selvstændig, og mit råd til andre er, at de skal springe ud i det, men huske at finde en, de kan stole på, til at hjælpe med alt det formelle og lovgivningen i forbindelse med opstart, ellers bliver det uoverskueligt, siger Daniel Shojae. - Det kan godt indimellem være nogle lidt lange dage, og hårdere end jeg regnede med, men jeg er meget glad for mit arbejde og kontakten til kunderne, slutter han.

Foruden reparationerne, sælger Telekæden både brugte og nye telefoner. En anden stor varegruppe er e-cigaretter og tilbehør.