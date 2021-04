Han havde hørt at Estrup sov stående

Rygterne svirrede Det gav konseils­præ­sident - datidens titel for statsminister - Estrup et ry som udemokratisk diktator, men i samtiden var rygterne om den høje statsleder endnu værre.

- Den unge arkitekt, Johannes Magdahl Nielsen, havde hørt, at Estrup spiste små børn til morgenmad, og at han sov stående, fortæller forfatter Jes Barker:

Magdahl arbejdede for Estrup, da denne i oktober 1885 blev udsat for et attantat­forsøg, og Estrup viste siden Johannes Magdahl den berygtede pistolkugle.

Mange aftryk

Magdahl fik blandt andet guldmedalje for et større projekt i Svendborg, som er bogens omdrejningspunkt., men han har også sat et betydeligt aftryk på København, Lyngby og resten af landet. Indretningen af det gamle kongelige bibliotek er en af de ting, han er kendt for.