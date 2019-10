Se billedserie Omar Kakar har byens arealmæssigt største frisørsalon, Salon Klip. Den er i to etager og ligger på Nygade 16 B. Fotos: Elisa Hauerbach

Han har fokus på faglighed

Holbæk - 08. oktober 2019

I Salon Klip, der ligger på Nygade 16 B, klipper indehaver Omar Kakar og hans ansatte medarbejder deres kunder med fagligheden i fokus.

- Jeg har haft salonen her i 14 år og har været uddannet frisør i 17 år, så min erfaring kommer kunderne til gode, siger frisøren.

Omar Kakars salon er fordelt på to etager og er, areal-mæssigt, byens største salon. Han er glad for at have en salon, der ligger centralt og med mange forbipasserende. Han har valgt at lade det være op til kunderne, om de vil bestille tid i forvejen eller ej. Man kan være på den sikre side og have en fast tid, eller man kan gå direkte ind fra gaden.

- Jeg har begge dele, og mine kunder ved, at de kan være heldige at komme ind og sætte sig direkte i stolen, eller der kan sidde fem før dem. Det kommer an på tidspunktet og ugedagen, men det synes de er helt i orden. Jeg klipper hele familien og tilbyder alle de gængse frisørbehandlinger. I øjeblikket har jeg tilbud på stort set alle mine klipninger, som man kan se på opslaget, der sidder på ruden ud mod Nygade, siger frisøren.

Han har noteret sig, at der er kommet rigtig mange frisører i byen de sidste år og lægger nogle gange mærke til, at han skal rette op på frisurer, som teknikmæssigt »halter« lidt.

- Mine kunder har glæde af, at jeg er uddannet frisør her i Danmark og har lang erfaring. Jeg kunne godt tænke mig, at man skulle lægge et bevis for, at man er uddannet i den branche, man vil åbne forretning inden for, og at der blev set på fordelingen af virksomheder og brancher i byen og området, siger han.