Han får to år mere i Coops landsråd

For nylig er han blevet valgt for en periode på yderligere to år. Han er en blandt 18 medlemmer, der er valgt i distrikt 5, som dækker Sjælland og Lolland-Falster. Det er den største kreds i landet, hvor hver kreds har et mandattal afhængig af antal medlemmer.

- Jeg brænder virkelig for det her. Jeg har nogle mærkesager, jeg har ført frem, for eksempel var jeg i sin tid meget opsat på, at Coop skulle have en bank. Vi fik Coop Bank, som efter en indkøringsperiode nu begynder at give overskud. En af mine kæpheste er, at der er stor forskel på butikkerne i en storby og på landet. Den enkelte uddeler skal have meget indflydelse på sortimentet, og hvad der skal være fokus på i butikken, siger Ole K. Jensen.